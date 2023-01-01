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Что посетить 25-31 марта в Чехии: концерт Веры Полозковой, аттракционы, фестивали и другое

Что посетить 25-31 марта в Чехии: концерт Веры Полозковой, аттракционы, фестивали и другое

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
23 марта
16:16
194
Подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Что посетить 25-31 марта в Чехии: концерт Веры Полозковой, аттракционы, фестивали и другое

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЖИЖКОВСКАЯ НОЧЬ»

Когда: 24-25 марта

В пятницу и субботу вас ждут 23 площадки по всему Жижкову, afterparty в Кроссе на Голешовицах. В рамках фестиваля пройдут выступления таких музыкальных артистов, как Джеймс Коул, Opak dissu, Mucha, Salto with love, Berlin Manson, Kittchen, Marie Kieslowski и многие другие. Всего в рамках фестиваля выступит более 250 исполнителей.

Стоимость: от 219 крон

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ЯРМАРКА КРАСОТЫ FOR BEAUTY В ПРАГЕ

Когда: 24-25 марта

Выставка FOR BEAUTY специализируется на косметике, парикмахерском искусстве, уходе за волосами, маникюре, педикюре, уходе за ногами, оборудовании для салонов и SPA-центров, аппаратах для кожи и тела, а также уделяет внимание современным тенденциям в косметической сфере, особенно антивозрастной косметике, дерматокосметике, моделированию тела, велнесу, релаксации, а также здоровому образу жизни. 

Стоимость: 150-200 крон

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СЮЖЕТНАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА «КАБАРЕ ЧЕРНЫЙ КОТ»

Когда: 25 марта

О чем сюжетно-ролевая игра?

Париж, 1893 год. Кипят политические страсти, набирает силу движение анархистов, рождаются новые виды искусства. Холм Монмартр становится центром мира. А кабаре "Чёрный кот" - центром Монмартра. В нём собирается артистическая богема, пробираются инкогнито буржуа и наследники трона, работают разведки мировых держав и, конечно же, любят до сумасшествия. Для "Чёрного кота" не существует серых будней – там всегда музыка, смех, споры о картинах и стихах, абсент, любовь и свобода. Там всегда праздник.

Стоимость: бесплатно

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МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 26 марта

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

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ВЕРА ПОЛОЗКОВА ВЫСТУПИТ В ПРАГЕ

Когда:  26 марта 

Вера уже несколько раз выступала перед пражской публикой со своими стихами. На этот раз будут стихи и песни. Вместе с поэтессой выступит российский композитор и дирижер — Александр Маноцков. 

Стоимость: от 1000 крон

⇒Подробнее

ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: сейчас и до 10 апреля

Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.ж.

Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы

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«С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» САУНА НА КОРАБЛЕ В ПРАГЕ С ВИДОМ НА ВЛТАВУ

Когда: сейчас и до 31 марта

На судне предлагается классическая финская сауна с панорамным видом, зона отдыха, раздевалка и душ. Для самых выносливых снаружи стоит купель с ледяной водой и, конечно, смельчаки могут охладиться прямо в реке Влтава.

Стоимость: 160 крон в час за человека

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