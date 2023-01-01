Идеи, куда пойти 1-7 апреля в Чехии: Выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

ВЫСТАВКА КОШЕК «CATS PRAHA 2023»
Когда: 1-2 апреля
На выставке будет выставлено около 150 кошек, представляющих почти тридцать различных пород со всего мира. Некоторые выставляются в Чехии впервые. Милые, а порой и необычные кошки порадуют и привлекут не только юных заводчиков и детей, но и взрослых.
Стоимость: 180 крон
ЛЕОНИД ПАРФЁНОВ — НАМЕДНИ И СЕЙЧАС
Когда: 2 апреля
Леонид ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов «Намедни».
Стоимость: От 828 крон
МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ
Когда: 2 апреля
Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!
Стоимость: 30 крон
КОМЕДИЙНО-ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ ШОУ «СВИДАНИЕ С САВЛЕПОВЫМ» | STAND UP CHERRY
Когда: 2 апреля
Комедийно-импровизационное шоу с участниками Stand Up Cherry и легендарным солистом Quest Pistols и АГОНЬ Антоном Савлеповым.
Стоимость: 300 крон
ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ
Когда: до 10 апреля
Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.ж.
Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы
КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Когда: круглогодично
В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.
Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)
В ПРАГЕ ВЫСТУПЯТ WELLBOY И KOLA
Когда: 2 апреля
Один из самых харизматичных исполнителей современной украинской сцены с грандиозной концертной программой.
Стоимость: 40 евро
«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» В ПРАЖСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Когда: 4 апреля
Приходите увидеть искрометный, смешной и захватывающий роман в сценической версии Пражского национального театра.
Стоимость: от 150 до 590 крон
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