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Идеи, куда пойти 1-7 апреля в Чехии: Выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

Идеи, куда пойти 1-7 апреля в Чехии: Выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
30 марта
14:41
393
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни. Кстати, аттракционы в Праге скоро закроются, поэтому проверяйте даты работы и успевайте получить свою частичку радости!

Идеи, куда пойти 1-7 апреля в Чехии: Выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

ВЫСТАВКА КОШЕК «CATS PRAHA 2023»

Когда: 1-2 апреля

На выставке будет выставлено около 150 кошек, представляющих почти тридцать различных пород со всего мира. Некоторые выставляются в Чехии впервые. Милые, а порой и необычные кошки порадуют и привлекут не только юных заводчиков и детей, но и взрослых.

Стоимость: 180 крон

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ЛЕОНИД ПАРФЁНОВ — НАМЕДНИ И СЕЙЧАС

Когда: 2 апреля

Леонид ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов «Намедни».

Стоимость: От 828 крон

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МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 2 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

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КОМЕДИЙНО-ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ ШОУ «СВИДАНИЕ С САВЛЕПОВЫМ» | STAND UP CHERRY

Когда:  2 апреля

Комедийно-импровизационное шоу с участниками Stand Up Cherry и легендарным солистом Quest Pistols и АГОНЬ Антоном Савлеповым.

Стоимость: 300 крон

⇒Подробнее

ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: до 10 апреля

Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, каруселях, качелях, надувных замках, лодках-качалках и т.ж.

Стоимость: 30 за вход + билеты на аттракционы

Подробнее

КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглогодично

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Центральной, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (10% скидка по вашей карточке PID Lítačka)

Подробнее

В ПРАГЕ ВЫСТУПЯТ WELLBOY И KOLA

Когда: 2 апреля

Один из самых харизматичных исполнителей современной украинской сцены с грандиозной концертной программой.

Стоимость: 40 евро

Подробнее

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» В ПРАЖСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Когда: 4 апреля

Приходите увидеть искрометный, смешной и захватывающий роман в сценической версии Пражского национального театра.

Стоимость: от 150 до 590 крон

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— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

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— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

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