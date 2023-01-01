Куда пойти 1–7 апреля в Чехии: выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни. Кстати, аттракционы в Праге скоро закроются, поэтому проверяйте даты работы и успевайте получить свою частичку радости!

ВЫСТАВКА КОШЕК CATS PRAHA 2023

Когда: 1–2 апреля

На выставке будет выставлено около 150 кошек, представляющих почти 30 различных пород со всего мира. Некоторые выставляются в Чехии впервые. Милые, а порой и необычные кошки порадуют и не только детей, но и взрослых.

Стоимость: 180 крон

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ЛЕОНИД ПАРФЁНОВ — НАМЕДНИ И СЕЙЧАС

Когда: 2 апреля

Леонид ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов «Намедни».

Стоимость: от 828 крон

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МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 2 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

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КОМЕДИЙНО-ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ ШОУ «СВИДАНИЕ С САВЛЕПОВЫМ» | STAND UP CHERRY

Когда: 2 апреля

Комедийно-импровизационное шоу с участниками Stand Up Cherry и легендарным солистом Quest Pistols и АГОНЬ Антоном Савлеповым.

Стоимость: 300 крон

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ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: до 10 апреля

Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, на каруселях, качелях, лодках-качалках и т.д.

Стоимость: 30 крон за вход + билеты на аттракционы

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КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглогодично

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)

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В ПРАГЕ ВЫСТУПЯТ WELLBOY И KOLA

Когда: 2 апреля

Один из самых харизматичных исполнителей современной украинской сцены с грандиозной концертной программой.

Стоимость: 40 евро

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«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» В ПРАЖСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Когда: 4 апреля

Приходите увидеть искрометный, смешной и захватывающий роман в сценической версии Пражского национального театра.

Стоимость: от 150 до 590 крон

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