Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Культура
Куда пойти 1–7 апреля в Чехии: выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

Куда пойти 1–7 апреля в Чехии: выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
30 марта
14:41
760
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни. Кстати, аттракционы в Праге скоро закроются, поэтому проверяйте даты работы и успевайте получить свою частичку радости!

Куда пойти 1–7 апреля в Чехии: выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым

ВЫСТАВКА КОШЕК CATS PRAHA 2023

Когда: 1–2 апреля

На выставке будет выставлено около 150 кошек, представляющих почти 30 различных пород со всего мира. Некоторые выставляются в Чехии впервые. Милые, а порой и необычные кошки порадуют и не только детей, но и взрослых.

Стоимость: 180 крон

Подробнее

ЛЕОНИД ПАРФЁНОВ — НАМЕДНИ И СЕЙЧАС

Когда: 2 апреля

Леонид ответит на вопросы зрителей и по окончании встречи проведет автограф-сессию с подписью томов «Намедни».

Стоимость: от 828 крон

Подробнее

МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 2 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

Подробнее

КОМЕДИЙНО-ИМПРОВИЗАЦИОННОЕ ШОУ «СВИДАНИЕ С САВЛЕПОВЫМ» | STAND UP CHERRY

Когда: 2 апреля

Комедийно-импровизационное шоу с участниками Stand Up Cherry и легендарным солистом Quest Pistols и АГОНЬ Антоном Савлеповым.

Стоимость: 300 крон

⇒Подробнее

ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ MATĚJSKÁ POUŤ

Когда: до 10 апреля

Мероприятие с аттракционами Matějská pouť проходит в Пражском выставочном комплексе, где вас ждут традиционные и новые иностранные аттракционы. Вы сможете весело провести время на американских горках, центрифуге, в замке с привидениями, доме смеха, тирах, на каруселях, качелях, лодках-качалках и т.д.

Стоимость: 30 крон за вход + билеты на аттракционы

Подробнее

КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглогодично

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)

Подробнее

В ПРАГЕ ВЫСТУПЯТ WELLBOY И KOLA

Когда: 2 апреля

Один из самых харизматичных исполнителей современной украинской сцены с грандиозной концертной программой.

Стоимость: 40 евро

Подробнее

«ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» В ПРАЖСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Когда: 4 апреля

Приходите увидеть искрометный, смешной и захватывающий роман в сценической версии Пражского национального театра.

Стоимость: от 150 до 590 крон

Подробнее

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 



читайте по теме
Assets
23 марта
16:16
1227
Культура
Что посетить 25-31 марта в Чехии: концерт Веры Полозковой, аттракционы, фестивали и другое
Assets
16 марта
15:59
1870
Культура
Куда пойти с 18 по 24 марта: мистические экскурсии, концерты и фестивали в Чехии
Assets
15 марта
17:53
16026
О Праге
Есть чем гордиться: пять рекордов Праги, о которых не рассказывают гиды
Assets
09 марта
14:22
1481
Культура
Куда пойти с 10 по 17 марта: много концертов, выставки и игры в Чехии
Последние новости:
Assets
30 марта
20:02
227
Экономика
Центробанк Чехии: «Мы сделаем так, чтобы сбережения домохозяйств не исчезли»
Assets
30 марта
19:13
377
Общество
В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений
Assets
30 марта
17:03
592
Политика
Абсурд Бабиша: Просто нужно больше протестовать — объяснил он демонстрантам, придя в куртке за 130 000 крон
Assets
30 марта
15:51
646
Политика
Москва внесла Венгрию в список недружественных стран. «Добро пожаловать в клуб!» — съязвил глава МИД Чехии
Assets
30 марта
13:27
459
Общество
Мужчина-самоубийца в Чехии поджег дом, где были два человека
Assets
30 марта
12:13
1056
Общество
«Я приеду и женюсь на тебе», — пообещал мошенник. Пенсионерка послала ему 5 миллионов крон
Assets
30 марта
10:51
401
Общество
Из-за марафона 1 апреля в центре Праги будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка
Assets
30 марта
09:33
964
Общество
Пражского врача подозревают в изнасиловании несовершеннолетней пациентки
Assets
29 марта
16:01
2381
Общество
Миллиардер Бабиш призвал профсоюзы выйти на Вацлавскую площадь
Assets
29 марта
15:20
813
Экономика
Центробанк Чехии вновь оставил базовую процентную ставку на уровне семи процентов


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес