Куда пойти 15-21 апреля в Чехии: концерты «Порнофильмов» и Светланы Лободы, лекция Шульман и другие развлечения

БЕСПЛАТНАЯ ДЕТСКАЯ КВЕСТ-ИГРА В ЖАНРЕ «ПОТТЕРИАНЫ»
Когда: 15 апреля
В квест-игре «Фантастические твари» ребята получают возможность оказаться в мире, где обитают самые невероятные существа. Квест начинается с квиза про фантастических животных. Ответить смогут даже те, кто не смотрел фильмы или не читал книги Джоан Роулинг.
Стоимость: бесплатно
FOR PETS 2023. ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Когда: 13–16 апреля
Единственная в Чешской Республике профессиональная выставка, посвященная содержанию домашних животных, вновь предложит широкий ассортимент различных принадлежностей, игрушек, кормов и гаджетов.
Стоимость: 180 крон (скидка 20% тем, кто покажет свою карту Lítačka)
ЛЕКЦИЯ ЕКАТЕРИНЫ ШУЛЬМАН В ПРАГЕ
Когда: 16 апреля
Политолог Екатерина Шульман выступит в Праге с лекцией «Русская ссылка: ожидание / реальность. Чиновники, политики, писатели, мыслители в местах столь отдаленных». Модератор лекции Максим Курников.
Стоимость: от 950 крон
СВЕТЛАНА ЛОБОДА В ПРАГЕ
Когда: 17 апреля
Совсем скоро певица LOBODA продолжит свой тур по городам Западной Европы грандиозным шоу в Праге в рамках благотворительной инициативы. Певица представит свои новые песни и исполнит лучшие хиты для широкой публики.
Стоимость: от 39 евро
В ПРАЖСКОЙ «ЛЮЦЕРНЕ» ВЫСТУПИТ ПАНК-РОК-ГРУППА «ПОРНОФИЛЬМЫ»
Когда: 17 апреля
Группа «Порнофильмы» была создана в 2008 году. По словам вокалиста, название было придумано в гараже. На фоне других российских панк-рок-групп «Порнофильмы» выделяются сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, ведь все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.
Стоимость: 890–1090 крон
«КОСМО ШОУ». ДЕТСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
Когда: 19 апреля
Увлекательные интерактивы со зрителем, необыкновенные персонажи в космических костюмах, зрелищные хореографические номера. По окончании шоу – фотосессия с актерами спектакля. Встречают гостей в фойе наши любимые Сеня и Тутта.
Стоимость: от 690 крон
ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ! «СДЕЛАНЫ В ОДЕССЕ» — ЛУЧШИЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
Когда: 19 апреля
Гости получат массу удовольствия от одесского юмора, который тонко переплетается с глубокой жизненной философией. Можно будет встретиться с талантливыми артистами, которые уже стали народными любимцами, и провести шикарный вечер в юмористической атмосфере, пропитанной теплыми дружескими нотками.
Стоимость: от 950 крон
МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ
Когда: 16 апреля
Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!
Стоимость: 30 крон
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