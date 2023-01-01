Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Журнал
Культура
Куда пойти 15-21 апреля в Чехии: концерты «Порнофильмов» и Светланы Лободы, лекция Шульман и другие развлечения

Куда пойти 15-21 апреля в Чехии: концерты «Порнофильмов» и Светланы Лободы, лекция Шульман и другие развлечения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 апреля
12:05
1108
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти 15-21 апреля в Чехии: концерты «Порнофильмов» и Светланы Лободы, лекция Шульман и другие развлечения

БЕСПЛАТНАЯ ДЕТСКАЯ КВЕСТ-ИГРА В ЖАНРЕ «ПОТТЕРИАНЫ»

Когда: 15 апреля

В квест-игре «Фантастические твари» ребята получают возможность оказаться в мире, где обитают самые невероятные существа. Квест начинается с квиза про фантастических животных. Ответить смогут даже те, кто не смотрел фильмы или не читал книги Джоан Роулинг.

Стоимость: бесплатно

Подробнее

FOR PETS 2023. ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Когда: 13–16 апреля

Единственная в Чешской Республике профессиональная выставка, посвященная содержанию домашних животных, вновь предложит широкий ассортимент различных принадлежностей, игрушек, кормов и гаджетов. 

Стоимость: 180 крон (скидка 20% тем, кто покажет свою карту Lítačka)

Подробнее

ЛЕКЦИЯ ЕКАТЕРИНЫ ШУЛЬМАН В ПРАГЕ

Когда: 16 апреля

Политолог Екатерина Шульман выступит в Праге с лекцией «Русская ссылка: ожидание / реальность. Чиновники, политики, писатели, мыслители в местах столь отдаленных». Модератор лекции Максим Курников.

Стоимость: от 950 крон

Подробнее

СВЕТЛАНА ЛОБОДА В ПРАГЕ

Когда: 17 апреля

Совсем скоро певица LOBODA продолжит свой тур по городам Западной Европы грандиозным шоу в Праге в рамках благотворительной инициативы. Певица представит свои новые песни и исполнит лучшие хиты для широкой публики.

Стоимость: от 39 евро

Подробнее

В ПРАЖСКОЙ «ЛЮЦЕРНЕ» ВЫСТУПИТ ПАНК-РОК-ГРУППА «ПОРНОФИЛЬМЫ»

Когда: 17 апреля

Группа «Порнофильмы» была создана в 2008 году. По словам вокалиста, название было придумано в гараже. На фоне других российских панк-рок-групп «Порнофильмы» выделяются сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, ведь все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Стоимость: 890–1090 крон

Подробнее

«КОСМО ШОУ». ДЕТСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Когда: 19 апреля

Увлекательные интерактивы со зрителем, необыкновенные персонажи в космических костюмах, зрелищные хореографические номера. По окончании шоу – фотосессия с актерами спектакля. Встречают гостей в фойе наши любимые Сеня и Тутта.

Стоимость: от 690 крон

Подробнее

ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ! «СДЕЛАНЫ В ОДЕССЕ» — ЛУЧШИЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Когда: 19 апреля

Гости получат массу удовольствия от одесского юмора, который тонко переплетается с глубокой жизненной философией. Можно будет встретиться с талантливыми артистами, которые уже стали народными любимцами, и провести шикарный вечер в юмористической атмосфере, пропитанной теплыми дружескими нотками.

Стоимость: от 950 крон

⇒Подробнее

МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 16 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

Подробнее

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
12 апреля
14:57
3928
Культура
Уже в эти выходные! Comic-Con в Праге 2023
Assets
12 апреля
12:45
6961
Жизнь
Свой-чужой-другой: как понять иностранца
Assets
05 апреля
17:50
5962
Культура
Куда пойти 8-14 апреля в Чехии: квесты, ярмарки, концерт Макаревича и другие развлечения
Assets
30 марта
14:41
2481
Культура
Куда пойти 1–7 апреля в Чехии: выставка кошек, аттракционы или вечер с Леонидом Парфеновым
Последние новости:
Assets
14 апреля
13:17
243
Общество
Погода на эти выходные в Чехии. Будет ли дождь на православную Пасху
Assets
14 апреля
12:21
363
Общество
Cколько женщин в Чехии считают, что надо уголовно наказывать за секс без явного согласия
Assets
14 апреля
11:54
242
Общество
За организацию проституции в Чехии и Финляндии будут судить 8 человек
Assets
14 апреля
11:44
296
Экономика
Чехия потратила на беженцев из Украины 33,5 миллиарда крон
Assets
14 апреля
09:16
658
Общество
Оригинальный способ обмана интернет-магазина придумали мошенники в Чехии
Assets
13 апреля
20:15
790
Общество
Новое имя в деле «Дозиметр»: главу ИТ-компании, работающей на VZP, подозревают в коррупции
Assets
13 апреля
19:15
1456
Общество
В Чехии мужчина застрелил женщину и ее взрослого сына. Местные жители не понимают: почему?
Assets
13 апреля
14:01
1164
Экономика
Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось
Assets
13 апреля
12:32
820
Экономика
Рост цен в Чехии продолжает замедляться
Assets
13 апреля
11:25
853
Общество
Из-за кого погибли лошади: подозреваемый в поджоге пражской конюшни арестован


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода