Куда пойти 15-21 апреля в Чехии: концерты «Порнофильмов» и Светланы Лободы, лекция Шульман и другие развлечения

Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

БЕСПЛАТНАЯ ДЕТСКАЯ КВЕСТ-ИГРА В ЖАНРЕ «ПОТТЕРИАНЫ»

Когда: 15 апреля

В квест-игре «Фантастические твари» ребята получают возможность оказаться в мире, где обитают самые невероятные существа. Квест начинается с квиза про фантастических животных. Ответить смогут даже те, кто не смотрел фильмы или не читал книги Джоан Роулинг.

Стоимость: бесплатно

⇒Подробнее

FOR PETS 2023. ЯРМАРКА ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Когда: 13–16 апреля

Единственная в Чешской Республике профессиональная выставка, посвященная содержанию домашних животных, вновь предложит широкий ассортимент различных принадлежностей, игрушек, кормов и гаджетов.

Стоимость: 180 крон (скидка 20% тем, кто покажет свою карту Lítačka)

⇒Подробнее

ЛЕКЦИЯ ЕКАТЕРИНЫ ШУЛЬМАН В ПРАГЕ

Когда: 16 апреля

Политолог Екатерина Шульман выступит в Праге с лекцией «Русская ссылка: ожидание / реальность. Чиновники, политики, писатели, мыслители в местах столь отдаленных». Модератор лекции Максим Курников.

Стоимость: от 950 крон

⇒Подробнее

СВЕТЛАНА ЛОБОДА В ПРАГЕ

Когда: 17 апреля

Совсем скоро певица LOBODA продолжит свой тур по городам Западной Европы грандиозным шоу в Праге в рамках благотворительной инициативы. Певица представит свои новые песни и исполнит лучшие хиты для широкой публики.

Стоимость: от 39 евро

⇒Подробнее

В ПРАЖСКОЙ «ЛЮЦЕРНЕ» ВЫСТУПИТ ПАНК-РОК-ГРУППА «ПОРНОФИЛЬМЫ»

Когда: 17 апреля

Группа «Порнофильмы» была создана в 2008 году. По словам вокалиста, название было придумано в гараже. На фоне других российских панк-рок-групп «Порнофильмы» выделяются сильно политизированными текстами песен, а также пропагандой здорового образа жизни, ведь все участники группы — вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Стоимость: 890–1090 крон

⇒Подробнее

«КОСМО ШОУ». ДЕТСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Когда: 19 апреля

Увлекательные интерактивы со зрителем, необыкновенные персонажи в космических костюмах, зрелищные хореографические номера. По окончании шоу – фотосессия с актерами спектакля. Встречают гостей в фойе наши любимые Сеня и Тутта.

Стоимость: от 690 крон

⇒Подробнее

ВПЕРВЫЕ В ПРАГЕ! «СДЕЛАНЫ В ОДЕССЕ» — ЛУЧШИЙ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ

Когда: 19 апреля

Гости получат массу удовольствия от одесского юмора, который тонко переплетается с глубокой жизненной философией. Можно будет встретиться с талантливыми артистами, которые уже стали народными любимцами, и провести шикарный вечер в юмористической атмосфере, пропитанной теплыми дружескими нотками.

Стоимость: от 950 крон

⇒Подробнее

МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 16 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

⇒Подробнее

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook