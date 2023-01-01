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«Не разрушайте и не трогайте ласточкины гнезда», — предупредили орнитологи в Чехии

«Не разрушайте и не трогайте ласточкины гнезда», — предупредили орнитологи в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
13 апреля
17:25
464
«Мы сталкиваемся со случаями, когда люди сбрасывают гнезда с яйцами и птенцами, что является совершенно непонятным и варварским поступком. Более того, это противоречит закону об охране природы и ландшафта», — говорит Лукаш Виктора. Для ласточек это может означать конец сезона, так как они не смогут найти другое место для гнездования.

«Не разрушайте и не трогайте ласточкины гнезда», — предупредили орнитологи в Чехии

Эти птицы возвращаются в Чехию с мест зимовки в Африке. Разрушение гнезд с яйцами и птенцами, с которыми орнитологи сталкиваются каждый год, является нарушением Закона об охране природы.

По словам орнитологов, ласточки обычно возвращаются на то место, где они родились. «Городские ласточки, в частности, сильно привязаны к местам гнездования. Целые поколения живут в одном и том же здании десятилетиями», — сказал Лукаш Виктора, эксперт Чешского орнитологического общества по защите птиц в застроенных районах. По его словам, оба вида ласточек, и городские, и деревенские, строят свои гнезда почти исключительно на человеческих строениях. Ласточки в помещениях, чаще всего в сараях, мастерских, гаражах, промышленных цехах, проходных или сельскохозяйственных зданиях и конюшнях. С другой стороны — на внешних стенах зданий, чаще всего под карнизами, в оконных нишах или в углубленных лоджиях.

Однако каждый год орнитологи сталкиваются со случаями, когда люди пытаются помешать птицам гнездиться, например, устанавливая в окнах препятствия, в том числе шипы.

«Но, как ни парадоксально, они могут служить опорой для гнёзд. Проблема в том, что шипы, как металлические, так и пластиковые, могут ранить или убить птиц», — объясняет Лукаш Виктора. С другой стороны, ласточкам некоторые люди мешают залетать в здание, в котором они гнездятся.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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