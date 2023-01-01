«Не разрушайте и не трогайте ласточкины гнезда», — предупредили орнитологи в Чехии

Эти птицы возвращаются в Чехию с мест зимовки в Африке. Разрушение гнезд с яйцами и птенцами, с которыми орнитологи сталкиваются каждый год, является нарушением Закона об охране природы.
По словам орнитологов, ласточки обычно возвращаются на то место, где они родились. «Городские ласточки, в частности, сильно привязаны к местам гнездования. Целые поколения живут в одном и том же здании десятилетиями», — сказал Лукаш Виктора, эксперт Чешского орнитологического общества по защите птиц в застроенных районах. По его словам, оба вида ласточек, и городские, и деревенские, строят свои гнезда почти исключительно на человеческих строениях. Ласточки в помещениях, чаще всего в сараях, мастерских, гаражах, промышленных цехах, проходных или сельскохозяйственных зданиях и конюшнях. С другой стороны — на внешних стенах зданий, чаще всего под карнизами, в оконных нишах или в углубленных лоджиях.
Однако каждый год орнитологи сталкиваются со случаями, когда люди пытаются помешать птицам гнездиться, например, устанавливая в окнах препятствия, в том числе шипы.
«Но, как ни парадоксально, они могут служить опорой для гнёзд. Проблема в том, что шипы, как металлические, так и пластиковые, могут ранить или убить птиц», — объясняет Лукаш Виктора. С другой стороны, ласточкам некоторые люди мешают залетать в здание, в котором они гнездятся.
Источник: ceskenoviny.cz
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