Куда пойти 20-28 апреля в Чехии: концерт Аврил Лавин, Королевство железных дорог и другие развлечения

СВЕТА БЕНЬ И ГАЛЯ ЧИКИС. КОНЦЕРТ В КЛУБЕ UNDERDOGS`
Когда: 20 апреля
20 апреля — единственный концерт легендарной Беньки в Праге! Осталось 9 билетов по Friendly Price — успейте купить!
Стоимость: от 510 крон
«БЕЗРАБОТНОЕ ДЕРЕВО» — СПЕКТАКЛЬ В ПРАГЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА
Когда: 22 апреля
В этом моноспектакле используются театральные куклы и объекты, созданные берлинской художницей Линой Хесиной. Историю рассказывает актриса Света Бень. Приглашаются дети от 5 лет и хорошо воспитанные взрослые.
Стоимость: 400 крон
МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ
Когда: 23 апреля
Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!
Стоимость: 30 крон
АВРИЛ ЛАВИН В ПРАГЕ. ТУР «HEAD ABOVE WATER»
Когда: 26 апреля
Аврил Лавин возвращается в Прагу! Помимо хорошо знакомых хитов, она также представит свой текущий альбом. 60 чешских крон с каждого проданного билета будут переданы в Фонд Аврил Лавин. Этот фонд поддерживает пациентов с болезнью Лайма, серьезным заболеванием или инвалидностью. Благодаря программам и грантам он предоставляет возможности для профилактики, средства для лечения и ускоряет исследования, чтобы дать надежду и менять жизни.
КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW
Когда: 28 апреля
28 апреля состоится классическая игра Mad Head Show! Также вас ждут фотограф, шикарный бар и вкусный кейтеринг от команды Spojka Events.
Стоимость: 300 крон
КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Когда: круглый год
В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.
Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 42 В ПРАГЕ
Когда: весь год
Полюбуйтесь красотой столицы из окна исторического трамвая на линии 42. Туристический трамвай объезжает достопримечательности города в виде кругового маршрута и останавливается на всех остановках с возможностью неоднократной высадки и посадки пассажиров.
Стоимость: 250 крон
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