Куда пойти 20-28 апреля в Чехии: концерт Аврил Лавин, Королевство железных дорог и другие развлечения

Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

СВЕТА БЕНЬ И ГАЛЯ ЧИКИС. КОНЦЕРТ В КЛУБЕ UNDERDOGS`

Когда: 20 апреля

20 апреля — единственный концерт легендарной Беньки в Праге! Осталось 9 билетов по Friendly Price — успейте купить!

Стоимость: от 510 крон

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«БЕЗРАБОТНОЕ ДЕРЕВО» — СПЕКТАКЛЬ В ПРАГЕ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА

Когда: 22 апреля

В этом моноспектакле используются театральные куклы и объекты, созданные берлинской художницей Линой Хесиной. Историю рассказывает актриса Света Бень. Приглашаются дети от 5 лет и хорошо воспитанные взрослые.

Стоимость: 400 крон

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МАФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ. НАСТОЛЬНАЯ ИГРА В ПРАГЕ

Когда: 23 апреля

Детская мафия — игра для детей, которую проводит профессиональный ведущий. Ваши дети проведут время интересно и весело!

Стоимость: 30 крон

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АВРИЛ ЛАВИН В ПРАГЕ. ТУР «HEAD ABOVE WATER»

Когда: 26 апреля

Аврил Лавин возвращается в Прагу! Помимо хорошо знакомых хитов, она также представит свой текущий альбом. 60 чешских крон с каждого проданного билета будут переданы в Фонд Аврил Лавин. Этот фонд поддерживает пациентов с болезнью Лайма, серьезным заболеванием или инвалидностью. Благодаря программам и грантам он предоставляет возможности для профилактики, средства для лечения и ускоряет исследования, чтобы дать надежду и менять жизни.

Стоимость: от 990 крон

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КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW

Когда: 28 апреля

28 апреля состоится классическая игра Mad Head Show! Также вас ждут фотограф, шикарный бар и вкусный кейтеринг от команды Spojka Events.

Стоимость: 300 крон

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КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: ЦЕНТР РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Когда: круглый год

В музее представлена интерактивная модель Чехии, включающая в себя миниатюрные версии Праги, Среднечешского, Плезеньского, Устецкого и Карловарского краев. Посетители могут увидеть все главные достопримечательности страны, путешествуя на железной дороге.

Стоимость: 300 крон (скидка 10% по вашей карточке PID Lítačka)

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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ № 42 В ПРАГЕ

Когда: весь год

Полюбуйтесь красотой столицы из окна исторического трамвая на линии 42. Туристический трамвай объезжает достопримечательности города в виде кругового маршрута и останавливается на всех остановках с возможностью неоднократной высадки и посадки пассажиров.

Стоимость: 250 крон

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Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

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