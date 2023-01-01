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Куда пойти 28 апреля — 5 мая в Чехии: INSTACON PRAGUE, шоу, спектакли и другие развлечения

Куда пойти 28 апреля — 5 мая в Чехии: INSTACON PRAGUE, шоу, спектакли и другие развлечения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 апреля
15:44
773
Разгоняем скуку: подборка из афиши 420on — самые интересные события на ближайшие дни.

Куда пойти 28 апреля — 5 мая в Чехии: INSTACON PRAGUE, шоу, спектакли и другие развлечения

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОДАЖАМ В ИНСТАГРАМ INSTACON PRAGUE

Когда: 28 апреля

Офлайн-конференция по продажам в Инстаграм InstaCon Prague — для бизнеса, экспертов, блогеров и специалистов в нише СММ.

Стоимость: 2 490 крон

Подробнее

КЛАССИЧЕСКАЯ ИГРА MAD HEAD SHOW

Когда: 28 апреля

28 апреля состоится классическая игра Mad Head Show! Также вас ждут фотограф, шикарный бар и вкусный кейтеринг от команды Spojka Events.

Стоимость: 300 крон

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СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СЕРАЯ ШЕЙКА»

Когда: 29 апреля

Театральная студия «Школа» приглашает детей от 5 лет. Продолжительность — 45 минут.

Стоимость: от 250 крон

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ПРОВЕДИТЕ УТРО СУББОТЫ НА ФЕРМЕРСКОМ РЫНКЕ НА НАПЛАВКЕ

Когда: 29 апреля

На набережной Влтавы (Rašínově nábřeží, Прага 2) вы найдете более 90 торговых киосков. Тут можно купить качественные свежие продукты от чешских фермеров. Ваше субботнее утро также скрасят богатый выбор уличной еды и живая музыка.

Стоимость: бесплатно

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БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ В ПРАГЕ. ОТ 25 ЛЕТ

Когда: 30 апреля и 5 мая

Вы будете иметь возможность провести несколько минут с каждым участником и узнать больше о нем. После каждой встречи вы заполняете анкету, указывая, нравится ли вам этот человек.

Стоимость: женщины — 350 крон, мужчины — 550 крон

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КРУПНЕЙШАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА ПРАГИ — MAGNETIC FESTIVAL

Когда: 5 мая

Один из крупнейших танцевальных фестивалей в Центральной Европе возвращается. 5 мая 2023 года в PVA Expo выступят артисты мировой хаус- и техносцены.

Стоимость: 1190–2990 крон

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ПРЕМЬЕРА АВТОРСКОЙ ПОСТАНОВКИ «ПРИСУТСТВИЕ КОШКИ В ДОМЕ» ОТ ТЕАТРА «ТРЕСК!»

Когда: 5-9 мая

Молодой любительский театр «Треск!» представляет авторскую театральную постановку «Присутствие кошки в доме» по мотивам пьесы Ролана Топора «Зима под столом».

Стоимость: от 200 крон

Подробнее

ЧЕШСКИЙ РЕТРОМУЗЕЙ В KOTVA В ПРАГЕ

Когда: весь год

В музее можно посмотреть на дизайн, тенденции и повседневную жизнь в 70-х и 80-х годах в Чехословакии. Выставка занимает весь четвертый этаж торгового центра Kotva площадью более 2 000 квадратных метров. Представлено около 12 000 уникальных предметов, большая часть которых была приобретена в рамках национального сбора в 2018 году.

Стоимость: 220 крон

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Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

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