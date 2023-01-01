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Рассел Кроу приедет на кинофестиваль в Карловы Вары

Рассел Кроу приедет на кинофестиваль в Карловы Вары

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Новости 420on
06 мая
09:38
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​Хрустальный глобус за выдающийся художественный вклад в мировой кинематограф на кинофестивале в Карловых Варах получит актер и режиссер Рассел Кроу, обладатель премии «Оскар» и двух «Золотых глобусов».

Рассел Кроу приедет на кинофестиваль в Карловы Вары

Рассел Кроу также выступит со своей группой Indoor Garden Party на концерте в день открытия международного кинофестиваля 30 июня. 

Карловарский кинофестиваль представит историко-приключенческий фильм Питера Уира «Хозяин морей: На краю земли» (2003), которому в этом году исполняется 20 лет. Фильм получил две премии "Оскар" и десять номинаций на "Оскар", а Рассел Кроу был номинирован на "Золотой глобус" за роль капитана Обри.

Кроу родом из Веллингтона (Новая Зеландия), но с детства живет в Австралии. Он начал свою актерскую карьеру в возрасте шести лет, выступая на телевидении и в театре. С 1989 года он снимался в австралийских фильмах. Он получил две премии Австралийской киноакадемии - за исполнение роли второго плана в фильме "Доказательство" и как лучший актер в фильме «Бритоголовые».

В 1995 году он дебютировал в американском кино в вестерне Сэма Рэйми "Быстрый и мертвый" вместе с Джином Хэкманом, Шэрон Стоун и Леонардо ДиКаприо. Вскоре после этого он получил признание критиков и любовь широкой аудитории за исполнение роли полицейского Бада Уайта в фильме "Секреты Лос-Анджелеса", получившем премию "Оскар". За фильм "Свой человек” он был номинирован на свою первую премию "Оскар", а также на премию "Золотой глобус".

Историческая драма Ридли Скотта "Гладиатор" 2000 года стала мировым хитом. Его роль римского полководца Максимуса принесла ему премию "Оскар" за лучшую мужскую роль. Фильм "Гладиатор", получивший пять премий "Оскар", положил начало его длительному сотрудничеству с известным режиссером Ридли Скоттом, с которым он снял фильмы "Хороший год" (2006), "Американский гангстер" (2007), "Лабиринт лжи" (2008) и "Робин Гуд" (2010). 

Источник: irozhlas.cz

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