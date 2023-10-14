Завтра группа «Сплин» выступит в Праге

Группа «Сплин» в Праге — это нечто особенное, ибо последний раз она дарила свой музыкальный талант чешской аудитории целых восемь лет назад. Таким образом, концерт в клубе Retro Music Hall обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит талант и неповторимость этой музыкальной группы.

Официальные билеты на выступление «Сплина» можно приобрести, перейдя по этой ссылке . Рекомендуется поторопиться, так как спрос на билеты высокий, а количество мест в Retro Music Hall ограниченно.

Российская публика в последние годы лишена возможности наслаждаться выступлениями группы «Сплин» в России. Это связано с инцидентом, произошедшим на рок-фестивале в Воронежской области, когда лидер коллектива Александр Васильев выразил свою антивоенную позицию, посвятив песню «Выхода нет» артистам, которым пришлось покинуть РФ из-за своего мнения.

Тем не менее группа продолжает радовать своих зарубежных поклонников и возвращается на европейскую сцену с новым концертным туром.

Место проведения концерта — клуб Retro Music Hall, расположенный по адресу Francouzská 75/4, Praha 2. Начало мероприятия запланировано на 20:00. Этот уютный клуб с историей и атмосферой, которая впечатлит каждого, кто попадет туда, — идеальное место для встречи с группой «Сплин».





«Сплин» — это известная российская рок-группа, основанная в 1994 году в Санкт-Петербурге. Она играет альтернативный рок и привлекает внимание своей глубокой лирикой и музыкальной эмоциональностью. Группа славится хитами, такими как «Выхода нет», «Мое сердце», «Орбит без сахара», «Мороз по коже» и другими. Лидером и основателем «Сплина» является Александр Васильев, вокалист и автор текстов, чьи песни часто звучат как гимны для поклонников.