Rammstein вновь приедет в Прагу

Во время тура немецкая группа Rammstein отметит 30-летие своего существования. За это время они превратились в одну из самых популярных рок-групп в мире, но не обошлось и без скандалов.Последний из них связан с обвинениями в сексуальном насилии. Группа женщин обвинила фронтмена группы в различных правонарушениях — от физического насилия до нежелательного незащищенного секса.





Берлинская прокуратура провела расследование этих обвинений, а затем в августе этого года прекратила его. «Оценка имеющихся доказательств... и допрос свидетелей не позволили установить, что обвиняемый вступал в сексуальные отношения с женщинами без их согласия», — цитирует AFP решение берлинской прокуратуры.





«Нынешние концерты Rammstein — это поистине мультисенсорное переживание. Помимо шумной и машинной ритмичной музыки, которая переплетается с мощными архаичными мелодиями, посетителей впечатляет огромная сцена, башни которой достигают нескольких метров в высоту», — писал редактор журнала Штепан Шанда о прошлогоднем выступлении группы в Праге.







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