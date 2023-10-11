Rammstein вновь приедет в Прагу
11 октября 2023
23:00
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Группа Rammstein выступит в Праге в рамках предстоящего в 2024 году тура Europe Stadium Tour. Последний раз музыканты выступали здесь в 2022 году.
Во время тура немецкая группа Rammstein отметит 30-летие своего существования. За это время они превратились в одну из самых популярных рок-групп в мире, но не обошлось и без скандалов.Последний из них связан с обвинениями в сексуальном насилии. Группа женщин обвинила фронтмена группы в различных правонарушениях — от физического насилия до нежелательного незащищенного секса.
Берлинская прокуратура провела расследование этих обвинений, а затем в августе этого года прекратила его. «Оценка имеющихся доказательств... и допрос свидетелей не позволили установить, что обвиняемый вступал в сексуальные отношения с женщинами без их согласия», — цитирует AFP решение берлинской прокуратуры.
«Нынешние концерты Rammstein — это поистине мультисенсорное переживание. Помимо шумной и машинной ритмичной музыки, которая переплетается с мощными архаичными мелодиями, посетителей впечатляет огромная сцена, башни которой достигают нескольких метров в высоту», — писал редактор журнала Штепан Шанда о прошлогоднем выступлении группы в Праге.
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