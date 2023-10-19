Прага «воспылает» дважды. Rammstein объявили еще об одном концерте в Чехии

Языки пламени, световые эффекты, пиротехника, качественный звук — это концерт, который должен был понравиться каждому фанату. Более 100 000 зрителей пришли в мае этого года на большой концерт Rammstein в пражские Летняны, куда легендарная немецкая группа вернется через несколько месяцев. И не один раз, а, благодаря большому интересу, дважды. Вместе с новой датой организаторы добавят специальную аранжировку.

«Я думаю, что большая часть нашей команды не забудет то, что мы пережили в прошлом году», — сказал Ондржей Пойзл из организационного агентства Live Nation в интервью CzechCrunch о последнем концерте Rammstein, который состоялся 15 мая и собрал около 120 000 посетителей в районе Летняны в Праге. «Мы начали сезон с одного из самых сложных событий года. И все прошло отлично», — добавляет он, ожидая, что следующий год будет для Rammstein не менее удачным.

О том, что знаменитая берлинская метал-группа вновь приедет в столицу Чехии в 2024 году, а именно 11 мая, было известно уже давно. Однако интерес к этому событию был настолько велик, что, по словам Пойзля, билеты были распроданы за два дня — и вполне логично, что осталось много поклонников, желающих увидеть захватывающее шоу с пиротехникой и световыми эффектами. Поэтому Rammstein решили приехать в Летняны еще раз в следующем году, помимо ранее объявленного концерта.

Так что в Прагу они приедут на день позже, в воскресенье, 12 мая. «Я видел планы сцены у своих коллег и думаю, что посетителям снова будет жарко», — говорит Пойзл о двойном концерте. По всей вероятности, Rammstein привезут в столицу такую же установку, как и в прошлом году. А заодно отметят в Праге свое 30-летие, которое наступит в 2024 году.

Билеты на воскресный концерт уже поступили в продажу в Ticketmaster и Ticketportal, они стоят от 1 990 крон. Интересно, что билеты персонализированные, то есть на каждом билете будет указано имя его владельца. Один человек может приобрести не более шести билетов. Причина такой меры вполне очевидна.

«Персонализированные билеты продаются только на концерт Rammstein, и это сделано для того, чтобы защитить посетителей от скупщиков билетов, — объясняет Пойзл, отмечая, что к персонализации билетов он прибег из-за высокого спроса. — Это делается также для того, чтобы избежать вторичного рынка, где билеты часто предлагаются по завышенным ценам».

Двойной визит в пражские Летняны станет частью тура под названием Stadium Tour, который длится с 2019 года и должен завершиться в июле следующего года.



