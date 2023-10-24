Когда группа «Ногу Свело!» вернется в Прагу
24 октября 2023
18:45
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Легендарный музыкант и борец за справедливость Макс Покровский вместе с командой выступят в Rock Cafe с новыми и уже закаленными в сердцах публики композициями 13 ноября.
Помимо задорной и бодрящей музыки ребята привозят возможность поучаствовать в благотворительности и устраивают Meet & Greet, во время которого будут рады пообщаться, сфотографироваться и дать автограф, а все вырученные средства направятся на покупку медикаментов и медицинского оборудования для детского хосписа в Харькове.
Билеты от 790 крон.
Адрес: Rock Cafe, Narodni 116
Двери открыты с 19:00
Начало: 20:00
Приходите послушать музыку и поддержать стремление к свободе!
До встречи,
Команда Chinarina Productions
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