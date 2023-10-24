Когда группа «Ногу Свело!» вернется в Прагу

Помимо задорной и бодрящей музыки ребята привозят возможность поучаствовать в благотворительности и устраивают Meet & Greet, во время которого будут рады пообщаться, сфотографироваться и дать автограф, а все вырученные средства направятся на покупку медикаментов и медицинского оборудования для детского хосписа в Харькове.





Билеты от 790 крон.

Адрес: Rock Cafe, Narodni 116

Двери открыты с 19:00

Начало: 20:00

Приходите послушать музыку и поддержать стремление к свободе!

До встречи,