Уже в ноябре: «Ляпис Трубецкой» выступит в Праге и Брно

Целых 2 выступления: в Брно и Праге!





10 ноября — группа «Ляпис Трубецкой» выступит в городе Брно, в клубе Enter Club Brno.

Адрес: Křížkovského 416, Brno-střed-Pisárjy, Brno

Начало: 20:00.









11 ноября — в пражском клубе Palác Akropolis

Адрес: Kubelíkova 1548, Praha 3-Žižkov

Начало: 20:00.









Коллекционные бумажные билеты появились в продаже в офисе компании Oktan Print.

5. května 1323/9, Praha 4 Nusle, Metro Pankrác

Время работы с 9:00 до 17:00

Тел. 775 689 368





Культовая белорусская группа «Ляпис Трубецкой» более чем за 30 лет своей истории прошла путь от веселых, беззаботных композиций до бескомпромиссного, остросоциального панк-рока. «Капитал», «Матрешка», «Воины света» и другие треки «Ляписа Трубецкого» вдохновляют людей в разных странах отстаивать свою свободу и взгляды.





За годы активной творческой работы команда исколесила с гастролями практически весь мир. Видеоклипы коллектива набирают миллионы просмотров на YouTube, а в комментариях можно увидеть множество англоязычных поклонников, которые выражают свое восхищение смелостью и искренностью артистов.