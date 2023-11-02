Уже в ноябре: «Ляпис Трубецкой» выступит в Праге и Брно
4 ноября 2023
18:01
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Зрителей ждет полноценный электрический сет, настоящая энергия и драйв живого звука. «Ляпис Трубецкой» исполнит самые главные хиты за всю историю, от романтичного периода с песнями «Ау», «Евпатория», «В платье белом» и «Ты кинула», до бескомпромиссного панк-рока: «Воины света», «Капитал» и «Матрешка».
Целых 2 выступления: в Брно и Праге!
10 ноября — группа «Ляпис Трубецкой» выступит в городе Брно, в клубе Enter Club Brno.
Адрес: Křížkovského 416, Brno-střed-Pisárjy, Brno
Адрес: Křížkovského 416, Brno-střed-Pisárjy, Brno
Начало: 20:00.
11 ноября — в пражском клубе Palác Akropolis
Адрес: Kubelíkova 1548, Praha 3-Žižkov
Начало: 20:00.
Коллекционные бумажные билеты появились в продаже в офисе компании Oktan Print.
5. května 1323/9, Praha 4 Nusle, Metro Pankrác
Время работы с 9:00 до 17:00
Тел. 775 689 368
Культовая белорусская группа «Ляпис Трубецкой» более чем за 30 лет своей истории прошла путь от веселых, беззаботных композиций до бескомпромиссного, остросоциального панк-рока. «Капитал», «Матрешка», «Воины света» и другие треки «Ляписа Трубецкого» вдохновляют людей в разных странах отстаивать свою свободу и взгляды.
За годы активной творческой работы команда исколесила с гастролями практически весь мир. Видеоклипы коллектива набирают миллионы просмотров на YouTube, а в комментариях можно увидеть множество англоязычных поклонников, которые выражают свое восхищение смелостью и искренностью артистов.
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