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Влади («Каста») в Праге 21 декабря
24 ноября 2023
23:00
62
Бессменный участник запрещенной в России хип-хоп группы «Каста» — Влади — с презентацией своего нашумевшего антивоенного альбома. Состоится премьера живого исполнения новых песен и прозвучат такие хиты Влади, как «Ревность», «Сочиняй мечты», «Радиосигналы» и многие другие.
Альбом Влади «Длится февраль» — самое острое из вышедших в 2022 году музыкальных явлений — заслужил высокие оценки таких разных и, казалось бы не имеющих отношения к хип-хопу людей и СМИ, как Александр Роднянский, Артемий Троицкий и портал Meduza.
Строки из главного треков разобраны по цитатам в антивоенных пабликах.
Ссылка на билеты: www.soldout.pro
Где: Futurum Music Bar
Когда: 21 декабря, 19:30
Строки из главного треков разобраны по цитатам в антивоенных пабликах.
Ссылка на билеты: www.soldout.pro
Где: Futurum Music Bar
Когда: 21 декабря, 19:30
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- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM