Влади («Каста») в Праге 21 декабря

grubiyan23 24 ноября 2023 23:00 62

Бессменный участник запрещенной в России хип-хоп группы «Каста» — Влади — с презентацией своего нашумевшего антивоенного альбома. Состоится премьера живого исполнения новых песен и прозвучат такие хиты Влади, как «Ревность», «Сочиняй мечты», «Радиосигналы» и многие другие.