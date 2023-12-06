17 декабря в Праге — поэтический вечер Ес Соя

louramishvili 7 декабря 2023 21:00 234

Евгений Соя — поэт и путешественник, один из первых (на сцене с 2008 года) и один из самых ярких представителей новой поэтической волны. Он мягко обаятелен и опасен, впрочем, как и все одесситы, и все его стихи — о любви, и он этим гордится.