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На сегодняшней акции The Great 20's Party в Праге будут усилены меры безопасности
22 декабря 2023
15:00
1731
Даже в самые темные времена людям необходимо ощущать, что они еще живые, они могут чувствовать не только страх и неопределенность, но и свою способность переживать теплые, хорошие, радостные эмоции. Организаторы с теплотой и заботой готовили этот праздник, который было решено не отменять. Отвечая на ваши вопросы: на акции будет увеличенное количество охраны, а также дополнительный досмотр сумок и рюкзаков со стороны клуба. Мы надеемся, что вы с понимаем отнесетесь к этим мерам.
Друзья, скоро Рождество — символ единства и общности, давайте разрешим себе все светлое и хорошее.
22 декабря в самом центре чешской столицы состоится The Great 20's Party.
22 декабря в самом центре чешской столицы состоится The Great 20's Party.
Дресс-код: ревущие 20-е.
Где: Rock Cafe, Прага 1
Когда: 22 декабря, двери открываются в 20:00
Получить билеты можно здесь: smsticket.cz
Вас ждут:
• Живая джазовая музыка
• Шоу иллюзиониста
• Сногсшибательные танцы
• Безумный конферансье и его блестящая подружка
• Иммерсивный вэлком-дринк
• Электро-DJ-сеты в стиле 20-х
• Мастер-класс по чарльстону
• Плохой Санта с хорошими подарками
• Фотограф и видеограф
• Кукис с предсказаниями
• Запретные коктейли
• Безумное количество блесток, перьев и ярких декораций
А также розыгрыш призов от наших партнеров — сервиса ремонта техники Valli.cz, автопроката Carlove.cz и медицинской клиники MedicCare.cz!
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM