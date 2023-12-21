На сегодняшней акции The Great 20's Party в Праге будут усилены меры безопасности

Кирилл Корупаев 22 декабря 2023 15:00 1731

Даже в самые темные времена людям необходимо ощущать, что они еще живые, они могут чувствовать не только страх и неопределенность, но и свою способность переживать теплые, хорошие, радостные эмоции. Организаторы с теплотой и заботой готовили этот праздник, который было решено не отменять. Отвечая на ваши вопросы: на акции будет увеличенное количество охраны, а также дополнительный досмотр сумок и рюкзаков со стороны клуба. Мы надеемся, что вы с понимаем отнесетесь к этим мерам.