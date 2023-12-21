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На сегодняшней акции The Great 20's Party в Праге будут усилены меры безопасности

Кирилл Корупаев
22 декабря 2023
15:00
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Даже в самые темные времена людям необходимо ощущать, что они еще живые, они могут чувствовать не только страх и неопределенность, но и свою способность переживать теплые, хорошие, радостные эмоции. Организаторы с теплотой и заботой готовили этот праздник, который было решено не отменять. Отвечая на ваши вопросы: на акции будет увеличенное количество охраны, а также дополнительный досмотр сумок и рюкзаков со стороны клуба. Мы надеемся, что вы с понимаем отнесетесь к этим мерам.
Друзья, скоро Рождество — символ единства и общности, давайте разрешим себе все светлое и хорошее.
22 декабря в самом центре чешской столицы состоится The Great 20's Party.

Дресс-код: ревущие 20-е.
Где: Rock Cafe, Прага 1   
Когда: 22 декабря, двери открываются в 20:00     
Получить билеты можно здесь: smsticket.cz 
   
 Вас ждут: 
• Живая джазовая музыка  
• Шоу иллюзиониста    
• Сногсшибательные танцы    
• Безумный конферансье и его блестящая подружка    
• Иммерсивный вэлком-дринк    
• Электро-DJ-сеты в стиле 20-х     
• Мастер-класс по чарльстону    
• Плохой Санта с хорошими подарками    
• Фотограф и видеограф    
• Кукис с предсказаниями    
• Запретные коктейли    
• Безумное количество блесток, перьев и ярких декораций 
 
А также розыгрыш призов от наших партнеров — сервиса ремонта техники Valli.cz, автопроката Carlove.cz и медицинской клиники MedicCare.cz!


культура Чехия Прага

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