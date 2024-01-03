Концерт «АлоэВера» в Праге 21 января

Девиз «АлоэВера»: «Ты у нас затанцуешь!» оправдывает себя на каждом концерте группы. Под эту музыку хочется флиртовать и влюбляться, бродить по паркам, прыгать по лужам, быть озорным, легкомысленным и просто праздновать жизнь!Давайте обойдемся без ненужныx попыток описать музыку «АлоэВера», в конце концов, песни нужно слушать, а не читать про них, а дадим несколько дельных советов, как правильно подготовиться к концерту:– наденьте удобную обувь,– оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,– не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,– если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.Это будет лучший концерт в вашей жизни? Нет.Это будет лучший концерт этого января? Да!: 850 крон