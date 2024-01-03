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Концерт «АлоэВера» в Праге 21 января
8 января 2024
21:00
89
«АлоэВера» — уникальный поп-рок коллектив, исполняющий солнечную, сочную музыку на утонченные, ироничные, меткие тексты. В центре ожерелья профессиональных музыкантов-мужчин — уральский малахит, вокалистка и автор текстов Вера Мусаелян.
Девиз «АлоэВера»: «Ты у нас затанцуешь!» оправдывает себя на каждом концерте группы. Под эту музыку хочется флиртовать и влюбляться, бродить по паркам, прыгать по лужам, быть озорным, легкомысленным и просто праздновать жизнь!
Давайте обойдемся без ненужныx попыток описать музыку «АлоэВера», в конце концов, песни нужно слушать, а не читать про них, а дадим несколько дельных советов, как правильно подготовиться к концерту:
– наденьте удобную обувь,
– оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,
– не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,
– если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.
Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.
Это будет лучший концерт в вашей жизни? Нет.
Это будет лучший концерт этого января? Да!
Стоимость: 850 крон
Место: Café V lese
Билеты можно купить здесь
Давайте обойдемся без ненужныx попыток описать музыку «АлоэВера», в конце концов, песни нужно слушать, а не читать про них, а дадим несколько дельных советов, как правильно подготовиться к концерту:
– наденьте удобную обувь,
– оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,
– не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,
– если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.
Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.
Это будет лучший концерт в вашей жизни? Нет.
Это будет лучший концерт этого января? Да!
Стоимость: 850 крон
Место: Café V lese
Билеты можно купить здесь
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM