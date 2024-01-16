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Рэп-легенда LIGALIZE в Праге!
17 января 2024
10:00
373
В рамках долгожданного евротура рэпер LIGALIZE выступит с программой «Мир вашему дому», в которой прозвучат как новые, так и старые композиции.
Приходите послушать живого классика рэп-андеграунда 23 февраля 2024 года в клуб Cafe v lese в Праге. Билеты можно приобрести по ссылке.
Цена: от 790 крон
Адрес: Krymská 12, Prague
До встречи!
Команда Chinarina Productions
Цена: от 790 крон
Адрес: Krymská 12, Prague
До встречи!
Команда Chinarina Productions
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ВСЕ НОВОСТРОЙКИ В ЧЕХИИ
-
1
COSTA PLANA LIPNO
Элитные апартаменты - о.Липно
От 2.7 млн. Kč - С видом на воду
-
2
LIHOVAR SMÍCHOV
Квартиры у Влтавы - Прага 5
-
3
SO-HO REZIDENCE
Современные лофты - Прага 7
-
4
PAPRSEK STODŮLKY
Новостройка у метро - Прага 5
-
5
REZIDENCE OTVOVICE
Квартиры от 2.2 млн. Кč
15 мин. от Праги 6
- КАТАЛОГ НОВОСТРОЕК NOVOSTAVBY.COM