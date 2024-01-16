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Рэп-легенда LIGALIZE в Праге!

chinana
17 января 2024
10:00
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В рамках долгожданного евротура рэпер LIGALIZE выступит с программой «Мир вашему дому», в которой прозвучат как новые, так и старые композиции.
Приходите послушать живого классика рэп-андеграунда 23 февраля 2024 года в клуб Cafe v lese в Праге. Билеты можно приобрести по ссылке.

Цена: от 790 крон
Адрес: Krymská 12, Prague

До встречи!
Команда Chinarina Productions
музыка культура

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