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Лекция Ромы Либерова в Праге 24 января

louramishvili
17 января 2024
22:00
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В Праге с лекцией выступит известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Рома Либеров. Она состоится вечером в среду, 24 января, в киноклубе FAMU в самом центре города.
Рома Либеров — автор фильмов об Иосифе Бродском, Сергее Довлатове, Георгии Владимове, Осипе Мандельштаме, Юрии Олеше, Илье Ильфе и Евгении Петрове, Андрее Платонове, создатель и продюсер музыкальных проектов «Сохрани мою речь навсегда», «После России» и фильма-концерта «Мы есть! We exist!».

Когда: 24 января (среда) в 19:00
Где: Klub FAMU (Smetanovo nábřeží 2, Praha 1)
Билеты можно купить по ссылке

Тема лекции: «Берлин и неслучившееся самоубийство в одном стихотворении Владислава Ходасевича». Это не филологическое исследование, а только повод вспомнить первые эмигрантские годы поэта и сравнить их с тем, что сейчас переживают многие из нас.
культура Прага

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