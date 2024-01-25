Бьярке Ингельс представил архитектурный проект Влтавской филармонии в Праге

Бьярке Бундгард Ингельс — датский архитектор, основатель и креативный партнер архитектурного бюро Bjarke Ingels Group.

«Пражские залы — это достопримечательности, настроенные на звук, оркестрованные на функцию и на связь между людьми. Из этой ритмичной структуры возникает симфония колоннад и балконов как платформа для общественной жизни. Выразительная и прагматичная, новая филармония станет ключевой достопримечательностью Праги. От реки до крыши», — говорит Бьярке Ингельс, который лично представил архитектурный проект сначала 24 января в Центре архитектуры и градостроительства на лекции Urban Talks, а днем позже на пресс-конференции.

«Над доработкой архитектурного проекта работали эксперты со всего мира. В процессе доработки они отвечали на замечания жюри конкурса, а также широкой общественности, которая активно участвовала в процессе изменения дизайна. По сравнению с первоначальным вариантом окончательный проект будет иметь на порядок больше зеленых насаждений и значительно усилит связь с рекой, — говорит Петр Главачек, заместитель мэра Праги по территориальному развитию. — Влтавская филармония станет не только новым концертным залом, но и открытым культурно-образовательным центром, который будет служить обществу».

«Детальное архитектурное исследование — важная веха для нас. На его основе будут выполнены проектные работы и получены все необходимые разрешения, необходимые для начала строительства в 2027 году, которое станет образцом архитектуры мирового класса и новой иконой Праги», — добавляет Мартин Крупауэр, руководитель проектной группы Влтавской филармонии, который управляет проектом от имени столицы и ведет переговоры как со студией BIG, так и с будущими сотрудниками Влтавской филармонии. Открытие филармонии запланировано на 2032 год.