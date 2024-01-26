Обновление: «Би-2» избежали депортации из Таиланда в Россию. Ранее в Чехии их хорошо встретили

Ранее мы писали, что участникам рок-группы «Би-2», выступающим против войны в Украине, грозит депортация из Таиланда в Россию. Участники музыкальной группы, основанной в Беларуси в конце 1980-х годов, были арестованы в курортном городе Пхукет за отсутствие разрешения на работу. Об этом агентству Reuters сообщили несколько местных чиновников.



Правозащитники опасались, что в случае возвращения в Москву «Би-2» подвергнутся суровому наказанию. Музыканты известны своим осуждением российского вторжения в Украину, а солист Егор Бортник был заклеймен российскими властями как «иностранный агент» после того, как он раскритиковал президента Владимира Путина в интернете.



Семь членов группы были задержаны в иммиграционном центре в Бангкоке за работу без разрешения, сообщил Reuters официальный представитель Пхукета. «Обычно это приводит к депортации в страну происхождения, но есть некоторая свобода действий (в отношении места назначения)», — сказал он.



Тайское отделение правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) заявило, что члены группы «скорее всего, столкнутся с суровым преследованием и другими серьезными опасностями», если вернутся в Россию, из-за своего образа мыслей. HRW заявила, что это дело стало проверкой на приверженность Таиланда основным принципам прав человека.



Другие официальные лица, не пожелавшие называть свои имена, поскольку они не имели права общаться с прессой, сообщили Reuters, что члены группы могут искать альтернативное место назначения, если они не чувствуют себя в безопасности, возвращаясь в Россию.



По словам чиновника, участники группы с двойным гражданством могли выбрать в качестве страны происхождения любую другую страну, к которой они принадлежали. Некоторые из музыкантов имели двойное гражданство Израиля и Австралии — двух стран, где группа выступала до переезда в Россию в 1999 году.



Руководство «Би-2», посольство Израиля в Бангкоке и Министерство иностранных дел и торговли Австралии не стали отвечать на просьбы Reuters о комментариях.