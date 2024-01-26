Удивительно, но факт! Чем японцев влюбляет в себя чешская музыка?

«Японцы много слышат о Праге и нашей прекрасной природе. Это оказывает на них такое влияние, что они начинают любить чешскую музыку, ходят на концерты и в какой-то мере поддерживают нас. Меня это восхищает. Я верю, что это не только в Японии, но там восхищение самое большое», — сказал 45-летний Браунер, один из самых востребованных дирижеров своего поколения.



Дирижер Браунер высоко оценил лояльность японской публики, которая не аплодирует после движений и соблюдает запрет на фотографирование во время выступлений. «Их интерес заметен даже после концертов. FOK приезжает в Японию уже много лет, и местные поклонники ждут некоторых музыкантов, чтобы сфотографироваться с ними. Это сообщество, которое нас поддерживает», — сказал он.



В позитивном отношении японцев к чешской культуре Браунер убедился в ходе тура, когда во время перелета из Саппоро в Токио разговорился с одним из пассажиров. «Это был химик, который в детстве играл на виолончели. Он сказал, что ему нравится Восьмая симфония Антонина Дворжака и его „Славянские танцы“, а дома у него есть записи Карела Анчерла. Пока мы болтали, он заказал наши последние записи через интернет-магазин, сказав, что, когда он вернется домой, они уже будут у него», — рассказал он.



Уроженец Праги Браунер в последний раз был в Стране восходящего солнца 23 года назад. По его словам, за это время Япония изменилась. «Я понял, что на прежде оживленных проспектах стало тихо. У всех гибридные автомобили, нет преступности, все работает, скоростные поезда „Сикансен“ ходят с задержкой не более девяти секунд», — рассказал он.



Одним из трех концертов Пражского симфонического в Токио руководил легендарный японский дирижер Кеничиро Кобаяси. FOK совершает регулярные поездки в Японию на протяжении трех десятилетий. Во время гастролей оркестр сотрудничает с местными солистами. Сейчас это виолончелист Юя Окамото и пианист Томохару Ушида. Некоторые участники оркестра играли на концерте, посвященном открытию Года чешской музыки в Японии, в чешском посольстве в Токио.



FOK также дал два концерта в Южной Корее, где, по словам Браунера, публика отличается от японской. «Японцы показывают, что им понравилось, долго аплодируя после выступления, корейцы же были воодушевлены еще до того, как прозвучала первая нота», — заявил дирижер.