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Симфонический концерт в Праге перенесет зрителей в мир Гарри Поттера
4 февраля 2024
16:00
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10 февраля проект «Гарри Поттер в концерте» перенесет посетителей пражского зала O2 в волшебный мир Гарри Поттера. Два показа фильма «Гарри Поттер и философский камень» в сопровождении филармонического оркестра города Праги, состоящего из 90 человек, станут продолжением успешных выступлений Симфонического оркестра Словацкого радио в Братиславе в прошлом году.
Зрителей ожидает кинематографическая история Гарри и его друзей, проецируемая на большой киноэкран. Атмосферу дополнят флаги Хогвартса и другие предметы из Школы чародейства и волшебства, о чем сообщил концертный промоутер Тибор Энглер.
«Посетители представления увидят большой музыкальный ансамбль и ощутят огромную энергетику девяноста человек, которую они не смогут ощутить в кинотеатре, за ноутбуком или в телефоне», — сказал Энглер.
В проекте, созданном в партнерстве с киностудией Warner Bros., использована оригинальная музыка американского композитора Джона Уильямса, который написал музыку более чем к 100 фильмам и получил множество наград.
«Это высочайшее качество киномузыки, а Уильямс с его классическим и джазовым образованием — автор невероятно образной и интерпретационно сложной музыки», — сказал Энглер, который работает пианистом в пражской студии звукозаписи Smecky Music Studios.
Филармоническим оркестром города Праги будет руководить голландский дирижер Эрнст ван Тиль, один из немногих специалистов по ведению оркестра, который сопровождает действие, разворачивающееся на экране, живой музыкой. «Для оркестра концерт похож на выступление классической музыки. Он играет по нотам под руководством дирижера, задача которого — синхронизировать игру всего оркестра с фильмом по метроному. Удержать девяносто музыкантов, играющих синхронно с фильмом, — это настоящая алхимия», — отметил Энглер. «Эрнст ван Тиль любил говорить, что нельзя останавливать фильм, нужно его придерживаться», — добавил он.
«Посетители представления увидят большой музыкальный ансамбль и ощутят огромную энергетику девяноста человек, которую они не смогут ощутить в кинотеатре, за ноутбуком или в телефоне», — сказал Энглер.
В проекте, созданном в партнерстве с киностудией Warner Bros., использована оригинальная музыка американского композитора Джона Уильямса, который написал музыку более чем к 100 фильмам и получил множество наград.
«Это высочайшее качество киномузыки, а Уильямс с его классическим и джазовым образованием — автор невероятно образной и интерпретационно сложной музыки», — сказал Энглер, который работает пианистом в пражской студии звукозаписи Smecky Music Studios.
Филармоническим оркестром города Праги будет руководить голландский дирижер Эрнст ван Тиль, один из немногих специалистов по ведению оркестра, который сопровождает действие, разворачивающееся на экране, живой музыкой. «Для оркестра концерт похож на выступление классической музыки. Он играет по нотам под руководством дирижера, задача которого — синхронизировать игру всего оркестра с фильмом по метроному. Удержать девяносто музыкантов, играющих синхронно с фильмом, — это настоящая алхимия», — отметил Энглер. «Эрнст ван Тиль любил говорить, что нельзя останавливать фильм, нужно его придерживаться», — добавил он.
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