Игра Mad Head Show 22 февраля!
19 февраля 2024
15:45
135
22 февраля состоится классическая игра Mad Head Show! 🔥 Начало игры в 19:00, но двери для встречи участников будут открыты с 18:00!
Регистрация на игру уже открыта на сайте.
Стоимость участия в больших играх 300 крон/чел.
Награждение ждет не только команду, занявшую первое место, но и предпоследнее место, а также одну случайно выбранную команду по итогам игры! 😉
Подписывайтесь на инстаграм @madheadcz и следите за обновлениями!
Стоимость участия в больших играх 300 крон/чел.
Награждение ждет не только команду, занявшую первое место, но и предпоследнее место, а также одну случайно выбранную команду по итогам игры! 😉
Подписывайтесь на инстаграм @madheadcz и следите за обновлениями!
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