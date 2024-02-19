Концерт Вадика Королёва OQJAV

19:30 26 ФЕВРАЛЯ 2024 694 ЗДОРОВЬЕ

Заболеваемость коклюшем в южной Чехии не уменьшается. С начала этого года южночешские врачи зарегистрировали почти 250 случаев заболевания. Это в девять раз больше, чем за весь прошлый год....