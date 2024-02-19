Концерт Вадика Королёва OQJAV
27 февраля 2024
18:40
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21 марта в Праге пройдет концерт Вадика Королёва из группы OQJAV. Музыка и тексты ОQJAV — тонкая поэзия, романтическая ирония. Нежность, перетекающая в дерзость и обратно.
Вадик Королёв — соавтор песен и голос группы OQJAV («Окуджав»), возможно, поэт, случайный актер кино.
OQJAV — популярный в своем сегменте коллектив, помимо непосредственно музыки существующий в смежных областях искусства, прежде всего театра, кино, оранжереи, библиотеки, лесной тропы, прогноза погоды
С середины 2022 года участники группы находятся порознь географически, и Вадик осваивает условно бардовский мир, где мало нот, но есть разговор без дистанции.
Вход: 18:30
Начало: 19:30
Первая волна билетов по 550 крон. Билеты можно купить по ссылке.
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