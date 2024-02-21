Макс Корж Прага 2024

Концерты Макса Коржа — это тысячи людей, дикие слэмы, движ и молодость. 22 июня на стадионе Fortuna Arena с большим концертом выступит белорусский певец Макс Корж.





Концерты Макса — это редкое явление, в прошлом году Макс дал всего один концерт. Это событие станет незабываемой встречей артиста с поклонниками, как местными жителями, так и традиционно с приезжими со всего мира.



Концерт Макса Коржа — это возможность окунуться в мир искренних эмоций, мощной энергии, переживаний и т.д.