OQJAV в Праге

15:45 10 АПРЕЛЯ 2024 997 ЗДОРОВЬЕ

Сезон пыльцы — это кошмар для всех аллергиков. Но еще хуже то, что если записаться на прием к врачу сейчас, то часто оказывается, что попасть на прием можно только летом. Невыносимо долгое время...