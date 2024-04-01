OQJAV в Праге
15 апреля 2024
15:45
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OQJAV («Окуджав»), популярный в своем сегменте независимый коллектив, исполнит свои лучшие и худшие песни в акустическом варианте — под фортепиано.
Настоящее путешествие на глубину: тонкие, хлесткие рифмы и чувственный аккомпанемент. Путешествовать можно с бокалом вина!
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