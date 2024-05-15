Конференция для предпринимателей в Праге — InstaCon Prague 2.0
30 мая 2024
15:00
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InstaCon — это мероприятие для ярких людей, продвигающих себя и/или свой бизнес в соцсетях и офлайн.
Однодневная конференция в Праге соберет как спикеров, так и участников со всей Европы (Франция, Испания, Латвия, Румыния, Германия, Чехия, Мальта, Швейцария).
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Спикеры расскажут:
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Спикеры расскажут:
- на чем строится продвижение личного бренда или бизнеса,
- как перестать бояться заявить о себе,
- какие методы работают в соцсетях в 2024 году,
- как монетизировать нетворкинг и участие в живых мероприятиях,
- как грамотно инвестировать заработанное.
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Вам точно стоит посетить конференцию, если вы хотите:
⠀
Вам точно стоит посетить конференцию, если вы хотите:
⠀
- найти партнеров не только из Чехии, но и со всей Европы,
- узнать об актуальных методах продвижения в 2024 году,
- готовы заявить о себе за рамками Инстаграм — в других соцсетях и на живых встречах,
- провести день в прекрасной компании из 100+ человек.
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- Когда:
1 июня 2024 года, 09:30-17:00
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- Где:
Spojka Karlin, Прага
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Посмотреть программу и купить билет можно на сайте или в Инстаграм:
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Посмотреть программу и купить билет можно на сайте или в Инстаграм:
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