Конференция для предпринимателей в Праге — InstaCon Prague 2.0

15:00 28 МАЯ 2024 683 ДОМ И СЕМЬЯ

Распланировать два месяца летних каникул так, чтобы дети не скучали и в то же время наслаждались летом, — непосильная ноша для самих родителей и их кошельков. Если половина из них уложится в ту же...