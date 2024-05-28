Творческий вечер Лусинэ Геворкян (LOUNA) в Праге

Лусинэ «ЛУ» Геворкян, солистка группы Louna, ex-Tracktor Bowling, возвращается в Европу с обновленной программой концерта — творческого вечера.Творческий вечер Лу — это узнаваемые с первых нот и любимые слушателями песни из репертуара ее групп, Louna и Tracktor Bowling, в акустических аранжировках, а также кавер-версии мировых хитов и атмосферные экспромты, когда Лу исполняет любимые композиции совместно с кем-то из зрителей.Уникальность этого концерта и его формата также в том, что все желающие смогут пообщаться с Лу, задать интересующие вопросы и просто поговорить о жизни и о музыке, вспомнить различные туровые истории, поделиться своими — словом, отлично провести время в душевной компании.Такой эксклюзивный творческий вечер точно не оставит никого равнодушным!