Творческий вечер Лусинэ Геворкян (LOUNA) в Праге
3 июня 2024
15:45
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16 июня в Праге пройдет творческий вечер Лусинэ Геворкян (LOUNA).
Лусинэ «ЛУ» Геворкян, солистка группы Louna, ex-Tracktor Bowling, возвращается в Европу с обновленной программой концерта — творческого вечера.
Творческий вечер Лу — это узнаваемые с первых нот и любимые слушателями песни из репертуара ее групп, Louna и Tracktor Bowling, в акустических аранжировках, а также кавер-версии мировых хитов и атмосферные экспромты, когда Лу исполняет любимые композиции совместно с кем-то из зрителей.
Уникальность этого концерта и его формата также в том, что все желающие смогут пообщаться с Лу, задать интересующие вопросы и просто поговорить о жизни и о музыке, вспомнить различные туровые истории, поделиться своими — словом, отлично провести время в душевной компании.
Такой эксклюзивный творческий вечер точно не оставит никого равнодушным!
Билеты по ссылке
Творческий вечер Лу — это узнаваемые с первых нот и любимые слушателями песни из репертуара ее групп, Louna и Tracktor Bowling, в акустических аранжировках, а также кавер-версии мировых хитов и атмосферные экспромты, когда Лу исполняет любимые композиции совместно с кем-то из зрителей.
Уникальность этого концерта и его формата также в том, что все желающие смогут пообщаться с Лу, задать интересующие вопросы и просто поговорить о жизни и о музыке, вспомнить различные туровые истории, поделиться своими — словом, отлично провести время в душевной компании.
Такой эксклюзивный творческий вечер точно не оставит никого равнодушным!
Билеты по ссылке
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