Вместе против войны. В Варшаве русские и украинцы вместе вышли на сцену

На фестивале выступили российские исполнители и группы Noize MC, Монеточка, а также исконно рускоговорящие певицы из Украины Луна, Dakooka, украинский певец Иван Дорн и белорусский диджей Mad Kont.«Мы из тех, кто их слушает постоянно. Все же знают, какая у Монеточки и Нойза позиция», — подытожили от лица слушателей белорусы Ольга и Паша, которые давно живут в Польше.«Если все исполнители решили, что им вместе [на одной сцене] окей и для слушателей все окей, то почему нет? Для нас национальность, паспорт — не важны. Главное — позиция», — говорит Ольга.Певица Луна, кстати, уроженка Дрездена, приехала из Киева, несмотря на то, что дома у нее остался новорожденный сын, и ее объявленное участие в мероприятии было встречено критикой в Украине. Певица выпустила свой первый альбом на украинском языке (Illusion) в прошлом году, хотя и сетовала, что ей было трудно. И некоторые критики ответили ей тем же: портал «Обозреватель» написал о ней, что она «не чувствует украинского языка».«Спасибо всем, кто принимает участие в этом благотворительном концерте. Я как мать детей, живущих в Украине, очень благодарна вам», — провозгласила Луна со сцены.То, как война разделяет семьи в Украине и России, и как часто люди в этих странах переплетаются с обеими странами, подтвердила репортеру Meduza другая зрительница. Женщина с зелеными волосами, в футболке «Слава Украине» и с желто-голубыми ногтями рассказала, что родилась в Украине, потом тридцать лет прожила в России, затем переехала в Беларусь, а год назад поселилась в Польше. «Все здесь прекрасно», — сказала она о мероприятии в варшавском клубе.«Беларусь сегодня здесь?» — крикнула Луна со сцены, и в зале раздался громкий рев. «Россия?» — продолжила она, и ответ был гораздо скромнее.И Луна, и Дорн начинали свою карьеру в России, но после начала российского вторжения в Украину они выступили против войны, отменили концерты и начали активно поддерживать украинцев в их борьбе против российской агрессии. В Варшаве Дорн обращался к людям со сцены в основном на украинском языке.«Такой формат — то, что нужно людям сейчас, мне кажется», — сказала другая зрительница, Ксения, москвичка, которая сказала, что пришла послушать вживую своих любимых (и теперь запрещенных в России) исполнителей.Даша из Киева также совершила 17-часовое путешествие в Варшаву. «Я вполне поддерживаю [Noize MC и Монеточку]. Для меня „хорошие русские“ — это те, кто против Путина и войны, и делает все, чтобы помочь украинцам, беженцам, и те, кто не молчит. Я к ним отношусь положительно», — объяснила Даша корреспонденту Meduza.Однако ее перебила подруга Ирина — она сказала, что не знает таких русских в своем районе, хотя у нее вся семья в России. «У меня таких знакомых нет. Мои родственники все из России. И с начала войны нам никто не позвонил и ни одного сообщения не написал», — пожаловалась она.Пара Алексей и Светлана также приехала на фестиваль. Он — россиянин, покинувший страну «до того, как это стало мейнстримом» в 2013 году после полицейского разгона демонстрантов на Болотной площади, после которого он провел десять дней в заключении; она — украинка.Они жили в Киеве до войны, но уехали 26 февраля 2022 года, через два дня после начала российского вторжения. Они вернулись домой в мае, но снова бежали в Польшу через шесть месяцев после того, как начались интенсивные атаки на инфраструктуру.Поэтому они пришли послушать своих соотечественников хотя бы в варшавский клуб Progresja.