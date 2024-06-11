Самая быстрорастущая религия, которая привлекает последователей в США и Европе
25 июня 2024
21:00
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В Чешской Республике более 3 000 человек исповедуют новую религию, которая восстанавливает дохристианские традиции; в Польше, например, их 10 000. В Западной Европе цифры гораздо выше, а в Соединенных Штатах насчитывается более миллиона современных язычников.
Современное язычество — самая быстрорастущая религия нашего времени. Об этом заявляет Павел Горак, сотрудник Института этнологии Чешской академии наук, который занимается историей религии, мистицизма и колдовства, в интервью Чешской академии наук.
«Современное язычество — это религия, которая пытается воссоздать дохристианские обычаи и традиции — особенно кельтские, германские, славянские. Оно пытается вернуться к тому, что было раньше», — сказал Горак. Существует четыре основных направления, к которым относятся современное язычество Викка, друиды, а также норвежское и славянское язычество. Викка, вероятно, является самым важным и имеет больше всего последователей. Это культ мистерий, который стремится соединить человека с природой. В Центральной Европе современное язычество исповедуют люди в возрасте от 15 до 50 лет. В США, Англии и других западных странах они делятся на последние четыре поколения. Современное язычество чаще практикуют женщины, чем мужчины. «Среди современных язычников большой процент женщин. Последние исследования показывают, что в США и Англии их от 70 до 82%. Это происходит потому, что женская духовность вышла из современного язычества. Кроме того, оно подхватывает такие темы, как феминизм и поклонение природе. Многих людей привлекает богиня, которая отличается от патриархально задуманного божества», — говорит Хорак. Согласно Гораку, современные язычники черпают вдохновение из многих источников, таких как фольклор, археология, академические исследования, народные обычаи, магические практики, феминизм и обращение к природе. «Современные язычники поклоняются природе, чтобы установить с ней связь и почувствовать, что их жизнь находится в их руках. С другой стороны, некоторые вещи они могут отпустить, потому что находятся в гармонии с ритмами природы», — говорит Хорак. Большое внимание уделяется тому, чтобы замедлить темп жизни и не торопиться. В своей книге «Возвращение старых богов» Хорак рассказывает о том, как современное язычество реагирует на потребности современного общества. «Вот уже 30 лет в Европе и США происходит так называемая духовная революция, которая представляет собой отход от институционализированных форм религии. Современное язычество дает людям возможность испытать нечто вневременное и древнее, отвечая при этом потребностям современных людей», — сказал он. По его словам, для современных язычников боги — это существа равные, неосуждающие и не осуждающие. Напротив, они видят в них источник вдохновения.
«Современное язычество — это религия, которая пытается воссоздать дохристианские обычаи и традиции — особенно кельтские, германские, славянские. Оно пытается вернуться к тому, что было раньше», — сказал Горак. Существует четыре основных направления, к которым относятся современное язычество Викка, друиды, а также норвежское и славянское язычество. Викка, вероятно, является самым важным и имеет больше всего последователей. Это культ мистерий, который стремится соединить человека с природой. В Центральной Европе современное язычество исповедуют люди в возрасте от 15 до 50 лет. В США, Англии и других западных странах они делятся на последние четыре поколения. Современное язычество чаще практикуют женщины, чем мужчины. «Среди современных язычников большой процент женщин. Последние исследования показывают, что в США и Англии их от 70 до 82%. Это происходит потому, что женская духовность вышла из современного язычества. Кроме того, оно подхватывает такие темы, как феминизм и поклонение природе. Многих людей привлекает богиня, которая отличается от патриархально задуманного божества», — говорит Хорак. Согласно Гораку, современные язычники черпают вдохновение из многих источников, таких как фольклор, археология, академические исследования, народные обычаи, магические практики, феминизм и обращение к природе. «Современные язычники поклоняются природе, чтобы установить с ней связь и почувствовать, что их жизнь находится в их руках. С другой стороны, некоторые вещи они могут отпустить, потому что находятся в гармонии с ритмами природы», — говорит Хорак. Большое внимание уделяется тому, чтобы замедлить темп жизни и не торопиться. В своей книге «Возвращение старых богов» Хорак рассказывает о том, как современное язычество реагирует на потребности современного общества. «Вот уже 30 лет в Европе и США происходит так называемая духовная революция, которая представляет собой отход от институционализированных форм религии. Современное язычество дает людям возможность испытать нечто вневременное и древнее, отвечая при этом потребностям современных людей», — сказал он. По его словам, для современных язычников боги — это существа равные, неосуждающие и не осуждающие. Напротив, они видят в них источник вдохновения.
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