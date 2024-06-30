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Книг на украинском станет больше. В Праге открылся первый украинский книжный магазин

Анастасия Князева
17 июля 2024
16:30
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Украинский книжный магазин «Вуса Шевченко» открылся 13 июля в Праге.
Как сообщили владельцы, в магазине продают украинские книги. Для первой поставки было закуплено более 1 300 экземпляров. Есть довольно много детских и подростковых книг, а также доступны взрослые художественные и нон-фикшен-книги, однако их раскупают быстрее всего, поэтому с 1 августа ожидается новая партия, как они заявляют в своем инстаграм-аккаунте.

Кроме этого, в магазине организовывают лекции, встречи, читательские клубы
В августе магазин  открывает запись на литературные клубы. В зависимости от количества желающих группы будут делиться по 10-12 человек. Встречи будут проходить либо в магазине, либо в просторных залах партнеров.

Мероприятия запланированы на субботы, 3 и 10 августа. Если количество участников будет большим, можно будет договориться о дополнительных удобных датах для каждой группы.

Первая встреча клуба будет посвящена творчеству Мыколы Хвылевого, автора «Расстрелянного возрождения». Будут читать и обсуждать его малую прозу. Дискуссии пройдут в два этапа в течение месяца, в маленьких группах, чтобы каждый мог высказаться.

Стоимость участия — 400 крон за две встречи. Книга включена в стоимость.


Работают по адресу: Lupačova, 7, Praha 3 (ближайшая трамвайная остановка — Olšanské Náměstí). Пока желательно иметь наличные с собой, но, возможно, в ближайшем времени появится терминал.
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