Получите скидки на посещение галерей и музеев в Праге
17 июля 2024
21:00
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С понедельника, 15 июля, в рамках проекта «Культурная миля» можно посетить некоторые галереи и музеи Праги по сниженным ценам. В проекте участвуют шесть учреждений в центре Праги. Посетив одно из них, вы получите 20-процентную скидку на посещение всех остальных в течение недели. Цель проекта — повысить узнаваемость изобразительного искусства в Праге и привлечь внимание к учреждениям, выставляющим произведения искусства.
В настоящее время проект объединяет следующие музеи и галереи:
Свежеотреставрированный дворец Клам-Галласов — один из шедевров пражской барочной архитектуры и прекрасный пример барочного быта и образа жизни аристократии того времени. Здесь, например, давали концерты Людвиг ван Бетховен и Вольфганг Амадей Моцарт.
Пражская городская галерея разместила свои выставки на втором этаже Городской библиотеки, построенной в 1928 году Франтишеком Ройтом как многофункциональный культурный центр. В этом многофункциональном и современном для своего времени здании находится одно из самых красивых выставочных пространств в Праге с большими залами и вереницей витрин. Два-три раза в год здесь проходят самые важные выставочные проекты столичной галереи, созданные ее кураторами. Попасть сюда можно как через вестибюль Городской библиотеки, так и с улицы Валентинска, куда обращает внимание портал, спроектированный архитектором Владо Милуничем в 1996 году.
Здание Музея декоративно-прикладного искусства в Праге само по себе является артефактом. Его роскошное убранство, финансируемое чешскими меценатами и промышленниками, демонстрирует лучшее, что могло предложить искусство и ремесла XIX века в чешских землях. Вы будете снова и снова удивляться, как и пражане. Кстати, из здания музея открывается прекрасный вид на одно из старейших еврейских кладбищ в мире.
Рудольфинум — одно из самых важных зданий в Праге. Он назван в честь наследного принца Рудольфа Габсбург-Лотарингского. Корона этого величественного здания в стиле неоренессанс состоит из 32 статуй музыкальных и изобразительных деятелей. С самого начала здание служило концертным залом и галереей со щедрыми выставочными залами. Здесь располагается Чешский филармонический оркестр, первым концертом которого в 1896 году дирижировал сам Антонин Дворжак. Здесь также выступали Густав Малер, Леонард Бернстайн и Йо-Йо-Ма. Галерея «Рудольфинум» бесплатна и предлагает насыщенные и инновационные программы, такие как музыкальная постановка Art Sounds или цикл лекций CRASH. Дети оценят образовательный центр Artpark, где современное искусство будет представлено им в увлекательной и понятной форме. После посещения выставки зайдите подкрепиться в кафе Rudolfinum, которое, несомненно, является скрытым сокровищем пражских кафе благодаря своему стилю и элегантности.
Кунстхалле Прага — это новейшее явление на культурной карте Праги. Это потрясающее индустриальное пространство было создано путем реконструкции бывшей трансформаторной станции. Обязательно посетите его кафе, из которого открывается необычный вид на Пражский Град и Петржинскую смотровую башню. В кафе также находится уникальный стенд с электрическими диковинками, созданный для Кунстхалле американским художником Марком Дионом.
Музей Кампа расположен в здании Совиной мельницы, существование которой документально подтверждено еще в 1393 году. И да, муку здесь действительно мололи на протяжении 600 лет. После бархатной революции 1989 года чешская филантропка Меда Младкова приобрела это здание и построила в нем современную галерею центральноевропейского искусства. Выпейте кофе на террасе и насладитесь видом на Влтаву, Карлов мост или Национальный театр.
Свежеотреставрированный дворец Клам-Галласов — один из шедевров пражской барочной архитектуры и прекрасный пример барочного быта и образа жизни аристократии того времени. Здесь, например, давали концерты Людвиг ван Бетховен и Вольфганг Амадей Моцарт.
Пражская городская галерея разместила свои выставки на втором этаже Городской библиотеки, построенной в 1928 году Франтишеком Ройтом как многофункциональный культурный центр. В этом многофункциональном и современном для своего времени здании находится одно из самых красивых выставочных пространств в Праге с большими залами и вереницей витрин. Два-три раза в год здесь проходят самые важные выставочные проекты столичной галереи, созданные ее кураторами. Попасть сюда можно как через вестибюль Городской библиотеки, так и с улицы Валентинска, куда обращает внимание портал, спроектированный архитектором Владо Милуничем в 1996 году.
Здание Музея декоративно-прикладного искусства в Праге само по себе является артефактом. Его роскошное убранство, финансируемое чешскими меценатами и промышленниками, демонстрирует лучшее, что могло предложить искусство и ремесла XIX века в чешских землях. Вы будете снова и снова удивляться, как и пражане. Кстати, из здания музея открывается прекрасный вид на одно из старейших еврейских кладбищ в мире.
Рудольфинум — одно из самых важных зданий в Праге. Он назван в честь наследного принца Рудольфа Габсбург-Лотарингского. Корона этого величественного здания в стиле неоренессанс состоит из 32 статуй музыкальных и изобразительных деятелей. С самого начала здание служило концертным залом и галереей со щедрыми выставочными залами. Здесь располагается Чешский филармонический оркестр, первым концертом которого в 1896 году дирижировал сам Антонин Дворжак. Здесь также выступали Густав Малер, Леонард Бернстайн и Йо-Йо-Ма. Галерея «Рудольфинум» бесплатна и предлагает насыщенные и инновационные программы, такие как музыкальная постановка Art Sounds или цикл лекций CRASH. Дети оценят образовательный центр Artpark, где современное искусство будет представлено им в увлекательной и понятной форме. После посещения выставки зайдите подкрепиться в кафе Rudolfinum, которое, несомненно, является скрытым сокровищем пражских кафе благодаря своему стилю и элегантности.
Кунстхалле Прага — это новейшее явление на культурной карте Праги. Это потрясающее индустриальное пространство было создано путем реконструкции бывшей трансформаторной станции. Обязательно посетите его кафе, из которого открывается необычный вид на Пражский Град и Петржинскую смотровую башню. В кафе также находится уникальный стенд с электрическими диковинками, созданный для Кунстхалле американским художником Марком Дионом.
Музей Кампа расположен в здании Совиной мельницы, существование которой документально подтверждено еще в 1393 году. И да, муку здесь действительно мололи на протяжении 600 лет. После бархатной революции 1989 года чешская филантропка Меда Младкова приобрела это здание и построила в нем современную галерею центральноевропейского искусства. Выпейте кофе на террасе и насладитесь видом на Влтаву, Карлов мост или Национальный театр.
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