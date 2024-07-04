Получите скидки на посещение галерей и музеев в Праге

Анастасия Князева 17 июля 2024 21:00 108

С понедельника, 15 июля, в рамках проекта «Культурная миля» можно посетить некоторые галереи и музеи Праги по сниженным ценам. В проекте участвуют шесть учреждений в центре Праги. Посетив одно из них, вы получите 20-процентную скидку на посещение всех остальных в течение недели. Цель проекта — повысить узнаваемость изобразительного искусства в Праге и привлечь внимание к учреждениям, выставляющим произведения искусства.