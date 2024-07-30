Тим Бертон представляет ретроспективную выставку в Праге — 50 лет работы и 600 экспонатов
5 августа 2024
16:00
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До 30 сентября 2024 года в Муниципальном доме в Праге будет проходить выставка «Тим Бертон — Возвращение», посвященная более чем 50-летней карьере знаменитого американского режиссера, художника, дизайнера и сценариста. Автор многих знаменитых фильмов представляет свои произведения в Чехии с помощью инсталляций, скульптур, рисунков, эскизов, марионеток и фотографий. В общей сложности можно увидеть более 600 работ.
«Мне и раньше предлагали выставить свои работы разные люди. Но я никогда не рисовал и не изображал с намерением показать их кому-то. К счастью, я не отказался, и рад, что сделал это. Хотя бы потому, что отказаться от собственной сдержанности было сложно, но в то же время прекрасно. Это дало мне возможность путешествовать и делиться опытом с людьми во всех других местах, где проходила выставка. Я очень рад, что моя команда организовала третью выставку с 2008 года (в 2008 году в Антверпене, в 2014 году в Праге и теперь снова в Праге).
10 лет назад я был очарован ее атмосферой и теперь жду ее с таким же нетерпением, пусть даже она будет проходить в другом месте. Я полюбил Прагу за ее готическую красоту, любовь к куклам и марионеткам, а также за ее жителей. Надеюсь, вам понравится выставка», — добавил Бертон.
Подробнее о стоимости и выставке.
Тим Бертон особенно известен своим оригинальным стилем, который прослеживается во всех его фильмах. Самые известные из них — это, конечно, «Битлджус», «Бэтмен», «Эдвард руки-ножницы», «Марс атакует», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит» и другие. Повествовательное качество его фильмов в сочетании с проработанными деталями и индивидуальностью являются непревзойденными, и он считается звездой в своем жанре.
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