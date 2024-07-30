Тим Бертон представляет ретроспективную выставку в Праге — 50 лет работы и 600 экспонатов

«Мне и раньше предлагали выставить свои работы разные люди. Но я никогда не рисовал и не изображал с намерением показать их кому-то. К счастью, я не отказался, и рад, что сделал это. Хотя бы потому, что отказаться от собственной сдержанности было сложно, но в то же время прекрасно. Это дало мне возможность путешествовать и делиться опытом с людьми во всех других местах, где проходила выставка. Я очень рад, что моя команда организовала третью выставку с 2008 года (в 2008 году в Антверпене, в 2014 году в Праге и теперь снова в Праге).

10 лет назад я был очарован ее атмосферой и теперь жду ее с таким же нетерпением, пусть даже она будет проходить в другом месте. Я полюбил Прагу за ее готическую красоту, любовь к куклам и марионеткам, а также за ее жителей. Надеюсь, вам понравится выставка», — добавил Бертон.





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