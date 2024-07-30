Пражская ратуша подняла радужный флаг по случаю начала фестиваля Prague Pride
5 августа 2024
19:30
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Представители пражской мэрии подняли сегодня радужный флаг на Новой ратуше на Марианской набережной по случаю пражского прайда для лесбиянок, геев, бисексуалов, транс- и квир-людей (ЛГБТ+). Об этом ČTK сообщил пресс-секретарь города Тадеаш Провазник. С сегодняшнего дня по воскресенье, 11 августа, на нескольких площадках пройдет двести мероприятий, посвященных теме семьи.
Пражский прайд проводится под эгидой столицы, и город оказал финансовую поддержку мероприятию в размере 700 000 крон. Главным событием фестиваля станет радужный парад в субботу — он предназначен для всех, кто хочет публично выразить свою поддержку сообществу ЛГБТ+ и равным правам, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, сообщили в муниципалитете.
Организационная ассоциация Prague Pride ожидает, что в параде примут участие до 70 000 человек. Полиция усилила меры безопасности в связи с информацией о том, что планируется нападение на недавнее подобное мероприятие в Братиславе, и в этом году за мероприятием будет наблюдать больше полицейских, чем обычно.
Организационная ассоциация Prague Pride ожидает, что в параде примут участие до 70 000 человек. Полиция усилила меры безопасности в связи с информацией о том, что планируется нападение на недавнее подобное мероприятие в Братиславе, и в этом году за мероприятием будет наблюдать больше полицейских, чем обычно.
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