Пражская ратуша подняла радужный флаг по случаю начала фестиваля Prague Pride

Пражский прайд проводится под эгидой столицы, и город оказал финансовую поддержку мероприятию в размере 700 000 крон. Главным событием фестиваля станет радужный парад в субботу — он предназначен для всех, кто хочет публично выразить свою поддержку сообществу ЛГБТ+ и равным правам, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности, сообщили в муниципалитете.



Организационная ассоциация Prague Pride ожидает, что в параде примут участие до 70 000 человек. Полиция усилила меры безопасности в связи с информацией о том, что планируется нападение на недавнее подобное мероприятие в Братиславе, и в этом году за мероприятием будет наблюдать больше полицейских, чем обычно.