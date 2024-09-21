Игра «В отрыв» в клубе Vzorkovna
2 октября 2024
19:00
194
Примите участие в захватывающей игре на вечеринке в баре Vzorkovna Dog Bar!
Клуб Vzorkovna приглашает всех желающих на увлекательные вечерние игры «В отрыв». Это отличная возможность окунуться в атмосферу дружеского соревнования, найти новых знакомых и весело провести время!
Ближайшие даты игр: 11 октября и 31 октября.
- Начало игры: 21:00
- Конец игры: 23:30
- Разделение на команды: 20:30
Кроме того, участников ждут различные игры от ведущего вечера, а также выбор короля и королевы ночи. Подготовьтесь к вечеру ярких впечатлений и неожиданных приключений!
Участие абсолютно бесплатно.
Подробности здесь
Ближайшие даты игр: 11 октября и 31 октября.
- Начало игры: 21:00
- Конец игры: 23:30
- Разделение на команды: 20:30
Кроме того, участников ждут различные игры от ведущего вечера, а также выбор короля и королевы ночи. Подготовьтесь к вечеру ярких впечатлений и неожиданных приключений!
Участие абсолютно бесплатно.
Подробности здесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
2 ОКТЯБРЯ 2024
629
16:30
2 ОКТЯБРЯ 2024
253
18:00
1 ОКТЯБРЯ 2024
524
21:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1124
15:00
27 СЕНТЯБРЯ 2024
1676
16:30
25 СЕНТЯБРЯ 2024
1609
21:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1119
19:30
24 СЕНТЯБРЯ 2024
726
15:00
24 СЕНТЯБРЯ 2024
1803
18:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1372
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1441
15:45
23 СЕНТЯБРЯ 2024
1166
14:00
23 СЕНТЯБРЯ 2024
757
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2024
3369