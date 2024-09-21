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Игра «В отрыв» в клубе Vzorkovna

Gastrobar1401
2 октября 2024
19:00
194
Примите участие в захватывающей игре на вечеринке в баре Vzorkovna Dog Bar!
Клуб Vzorkovna приглашает всех желающих на увлекательные вечерние игры «В отрыв». Это отличная возможность окунуться в атмосферу дружеского соревнования, найти новых знакомых и весело провести время!

Ближайшие даты игр: 11 октября и 31 октября.
  - Начало игры: 21:00
  - Конец игры: 23:30
  - Разделение на команды: 20:30
 
Кроме того, участников ждут различные игры от ведущего вечера, а также выбор короля и королевы ночи. Подготовьтесь к вечеру ярких впечатлений и неожиданных приключений!

Участие абсолютно бесплатно.

Подробности здесь
бар музыка клубы хэллоуин
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