Показ фильма «Сокровенный человек» и встреча с режиссером Ромой Либеровым

4 ноября в пражском кинотеатре Kino Kavalírka состоится уникальное культурное событие, посвященное великому русскому писателю Андрею Платонову. Вечер начнется с лекции о жизни и творчестве писателя, а затем зрителей ждет показ фильма «Сокровенный человек», посвященного памяти Платонова, и встреча с его режиссером Ромой Либеровым.





Рома Либеров — известный режиссер, который специализируется на создании документально-художественных фильмов о выдающихся личностях русской литературы. В его фильмографии уже есть работы о Бродском, Ильфе и Петрове, Олеше и Довлатове. В «Сокровенном человеке» Либеров создал уникальный коллаж из биографии Платонова, его произведений и записных книжек.