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Показ фильма «Сокровенный человек» и встреча с режиссером Ромой Либеровым

louramishvili
18 октября 2024
15:45
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4 ноября состоится показ фильма «Сокровенный человек» памяти Андрея Платонова, а также встреча-дискуссия с режиссером Ромой Либеровым.
4 ноября в пражском кинотеатре Kino Kavalírka состоится уникальное культурное событие, посвященное великому русскому писателю Андрею Платонову. Вечер начнется с лекции о жизни и творчестве писателя, а затем зрителей ждет показ фильма «Сокровенный человек», посвященного памяти Платонова, и встреча с его режиссером Ромой Либеровым.

Рома Либеров — известный режиссер, который специализируется на создании документально-художественных фильмов о выдающихся личностях русской литературы. В его фильмографии уже есть работы о Бродском, Ильфе и Петрове, Олеше и Довлатове. В «Сокровенном человеке» Либеров создал уникальный коллаж из биографии Платонова, его произведений и записных книжек.
 
Это история сотворения и гибели нового мира в семи днях, в которой великая коммунистическая мечта разбилась о напряженное строительство тоталитарного мира. В ролях известные актеры, включая Анатолия Белого, Тимофея Трибунцева, участников Мастерской Брусникина. Саундтрек — советские песни в исполнении лидера Shortparis Николая Комягина и Александры Кутман (экс-певица Jack Wood), труба легендарного Вячеслава Гайворонского, виртуозная скрипка Бориса Кипниса и экзистенциальные гимны «Гражданской обороны».

Фильм о гениальном писателе XX века, изученном вдоль и поперек, но так и не разгаданном. Сюжетной основой стала биография, поданная в характерной для Либерова коллажной технике: игровые эпизоды чередуются с документальной съемкой, анимация — с театром предметов и теней, визуальный ряд прошит компьютерной графикой, на него наложены голоса, мелодии, песни…

Мероприятие начнется в 18:00, кинопоказ — в 19:00. Фильм демонстрируется на русском языке с английскими субтитрами.

Место проведения: Kino Kavalírka, Plzeňská 210, Прага. 
Билеты можно приобрести по ссылке.
культура Прага
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