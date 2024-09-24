Лекция Ромы Либерова «История одной влюбленности: Цветаева и Мандельштам»
16 октября 2024
15:45
162
Лекция Ромы Либерова 5 ноября в Праге. Попробуем возвыситься до красоты и силы этого романа — и рассмотрим образцы его застывшей лавы. И, конечно, прочтём стихотворения.
Успенье нежное — Флоренция в Москве. (О.М., 1916)
Впервые Мандельштам увидел Москву — Цветаевой, в тумане разгорячённых отношений молодых — и уже состоявшихся — поэтов. Короткий и бурный роман Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой оставил по себе возвышенной красоты и силы стихотворения.
5 ноября
Вход — 18:30
Начало — 19:00
Адрес: FREEVENT, Umělecká 4 Phaha 7
Стоимость: 590 крон
Впервые Мандельштам увидел Москву — Цветаевой, в тумане разгорячённых отношений молодых — и уже состоявшихся — поэтов. Короткий и бурный роман Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой оставил по себе возвышенной красоты и силы стихотворения.
5 ноября
Вход — 18:30
Начало — 19:00
Адрес: FREEVENT, Umělecká 4 Phaha 7
Стоимость: 590 крон
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