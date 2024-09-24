Лекция Ромы Либерова «История одной влюбленности: Цветаева и Мандельштам»

louramishvili 16 октября 2024 15:45 162

Лекция Ромы Либерова 5 ноября в Праге. Попробуем возвыситься до красоты и силы этого романа — и рассмотрим образцы его застывшей лавы. И, конечно, прочтём стихотворения.