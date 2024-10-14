Сегодня бывший отель Evropa откроется для посетителей под названием W Prague

Данные компании Cushman & Wakefield, занимающейся недвижимостью, показывают, что в этом году в Праге открылся отель Cloud One компании Penta. В следующем году ожидается открытие обновленного отеля Intercontinental, который будет переименован в Fairmont Golden Prague.



Владельцем бывшего отеля «Европа» является Ферид Наср, основатель туристического агентства Exim Tours, который купил его у Юлиуса Мейнла, сообщило издание e15 в начале 2019 года. Тогда Наср заявил, что намерен вернуть отелю его роскошный облик времен Первой республики. Объект расположен в здании, внесенном в список памятников архитектуры.



Мартин Хоцек, консультант по гостиничной недвижимости из Cushman & Wakefield, отметил ČTK, что реконструкция пятизвездочного отеля в Праге составит от 1 740 до 2 750 евро (около 44 000 и 70 000 чешских крон) за квадратный метр. Согласно более ранним сообщениям, расширение современного здания во внутреннем дворе могло бы обойтись в сотни миллионов крон. После реконструкции в отеле W Prague разместятся 161 номер, включая президентский люкс. В отеле будут работать несколько ресторанов, кафе, бар на крыше с террасой, крытый бассейн, фитнес-центр и оздоровительный центр для гостей и посетителей.



Evropa был построен в центре Праги в 1872 году по проекту архитектора Йозефа Шульца в стиле неоренессанс, а в начале XX века перестроен в стиле модерн. В 1924 году его купил ресторатор Карел Шроубек, в честь которого он был назван и стал синонимом роскоши, знаменитой кухни и первоклассного обслуживания. Его гостями были представители светской элиты того времени. В 1951 году отель был национализирован и переименован в Grand Hotel Evropa. После 1989 года он был реституирован и несколько раз переходил из рук в руки.