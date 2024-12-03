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«АлоэВера» снова в Праге

louramishvili
20 декабря 2024
15:45
212
«Ты у нас затанцуешь!» — с таким дерзким девизом уникальный поп-рок-коллектив «АлоэВера» возвращается в Прагу. Могут себе позволить.
Полуторачасовой мастер-класс о том, как быть свободными и искрящимися.

Под их музыку хочется флиртовать и влюбляться, быть легкомысленными, озорными, дурацкими, совершенно живыми. Под их музыку хочется танцевать эту жизнь! Вам это понравится.

Несколько важных советов, как подготовиться к концерту:

 • наденьте удобную обувь,
 • оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,
 • не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,
 • если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.

Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.

Это будет лучшей концерт в вашей жизни? Нет.
Это будет лучший концерт этого января? Да.

Подробности:
Vagon Music pub&club
Národní 25, Prague, 11000
Doors 19:00
Show 20:00 

Билеты по ссылке
культура музыка Прага
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