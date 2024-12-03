«АлоэВера» снова в Праге
20 декабря 2024
15:45
212
«Ты у нас затанцуешь!» — с таким дерзким девизом уникальный поп-рок-коллектив «АлоэВера» возвращается в Прагу. Могут себе позволить.
Полуторачасовой мастер-класс о том, как быть свободными и искрящимися.
Под их музыку хочется флиртовать и влюбляться, быть легкомысленными, озорными, дурацкими, совершенно живыми. Под их музыку хочется танцевать эту жизнь! Вам это понравится.
Несколько важных советов, как подготовиться к концерту:
• наденьте удобную обувь,
• оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,
• не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,
• если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.
Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.
Это будет лучшей концерт в вашей жизни? Нет.
Это будет лучший концерт этого января? Да.
Подробности:
Vagon Music pub&club
Národní 25, Prague, 11000
Doors 19:00
Show 20:00
Билеты по ссылке
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
16 ДЕКАБРЯ 2024
838
18:30
15 ДЕКАБРЯ 2024
1217
17:00
15 ДЕКАБРЯ 2024
628
16:30
13 ДЕКАБРЯ 2024
1321
15:00
13 ДЕКАБРЯ 2024
991
17:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1057
10:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
1089
15:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1065
11:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1489
21:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1031
19:30
5 ДЕКАБРЯ 2024
765
19:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
797
16:30
4 ДЕКАБРЯ 2024
1741
15:00
4 ДЕКАБРЯ 2024
1342
19:30
3 ДЕКАБРЯ 2024
913