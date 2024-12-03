«АлоэВера» снова в Праге

Под их музыку хочется флиртовать и влюбляться, быть легкомысленными, озорными, дурацкими, совершенно живыми. Под их музыку хочется танцевать эту жизнь! Вам это понравится.Несколько важных советов, как подготовиться к концерту:• наденьте удобную обувь,• оставьте свои границы дозволенного на входе в клуб,• не удивляйтесь, если не найдете их по завершении концерта,• если вы боитесь быть свободными — не бойтесь.Поработайте над каждым из пунктов, а уже потом покупайте билеты.Это будет лучшей концерт в вашей жизни? Нет.Это будет лучший концерт этого января? Да.Vagon Music pub&clubNárodní 25, Prague, 11000Doors 19:00Show 20:00