Прага инвестирует 22 миллиона в кампании по привлечению богатых туристов
15 марта 2025
15:00
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В этом году муниципалитет вложит 22 миллиона крон в кампании по привлечению иностранных туристов в город. В первую очередь речь идет об искушенных и кредитоспособных путешественниках. Для оплаты кампаний Прага будет использовать деньги, собранные в прошлом году от местного туристического налога. Сейчас этот налог составляет 50 крон с человека за ночь.
В будущем город хочет увеличить его до 100 крон с человека за ночь. В 2023 году Прага собрала 801 миллион крон в виде налога на проживание. Три года назад город обязался инвестировать половину собранных средств в развитие туризма и туристический маркетинг.
Кампании начнутся в марте и продлятся до декабря, а обеспечивать их будет городская компания Prague City Tourism, которая представит Прагу как культурный город образования, исследований и науки. Часть кампаний также будет направлена на развитие конгресс-туризма.
«Я считаю, что эти кампании поддержат наши усилия по повышению привлекательности города и укреплению его конкурентоспособности на мировом туристическом рынке», — заявил заместитель мэра по культуре и туризму Йиржи Поспишил.
В 2021 году город увеличил стоимость пребывания с 21 кроны до 50 крон. В будущем он хотел бы увеличить ее до 100 крон. По словам пресс-секретаря муниципалитета Вита Хофмана, эта сумма сопоставима с другими европейскими столицами. Однако для такого повышения необходимо внести изменения в закон о местных сборах.
Кампании начнутся в марте и продлятся до декабря, а обеспечивать их будет городская компания Prague City Tourism, которая представит Прагу как культурный город образования, исследований и науки. Часть кампаний также будет направлена на развитие конгресс-туризма.
«Я считаю, что эти кампании поддержат наши усилия по повышению привлекательности города и укреплению его конкурентоспособности на мировом туристическом рынке», — заявил заместитель мэра по культуре и туризму Йиржи Поспишил.
В 2021 году город увеличил стоимость пребывания с 21 кроны до 50 крон. В будущем он хотел бы увеличить ее до 100 крон. По словам пресс-секретаря муниципалитета Вита Хофмана, эта сумма сопоставима с другими европейскими столицами. Однако для такого повышения необходимо внести изменения в закон о местных сборах.
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