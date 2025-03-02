Прага инвестирует 22 миллиона в кампании по привлечению богатых туристов

В будущем город хочет увеличить его до 100 крон с человека за ночь. В 2023 году Прага собрала 801 миллион крон в виде налога на проживание. Три года назад город обязался инвестировать половину собранных средств в развитие туризма и туристический маркетинг.



Кампании начнутся в марте и продлятся до декабря, а обеспечивать их будет городская компания Prague City Tourism, которая представит Прагу как культурный город образования, исследований и науки. Часть кампаний также будет направлена на развитие конгресс-туризма.



«Я считаю, что эти кампании поддержат наши усилия по повышению привлекательности города и укреплению его конкурентоспособности на мировом туристическом рынке», — заявил заместитель мэра по культуре и туризму Йиржи Поспишил.



В 2021 году город увеличил стоимость пребывания с 21 кроны до 50 крон. В будущем он хотел бы увеличить ее до 100 крон. По словам пресс-секретаря муниципалитета Вита Хофмана, эта сумма сопоставима с другими европейскими столицами. Однако для такого повышения необходимо внести изменения в закон о местных сборах.