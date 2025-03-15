Куда пойти в Праге, чтобы насладиться искусством. 12 галерей и музеев, которые нельзя пропустить





Национальная галерея Праги: крупнейшая художественная коллекция в Чехии Где вы сможете насладиться не только искусством, но и красивейшими видами и покоем, чтобы разобраться в своих мыслях? А какая галерея — идеальное место для детей? Мы предлагаем вам подборку лучших пражских галерей и выставочных залов с постоянными коллекциями.



В



Национальной галерее Праги хранится почти 400 000 предметов, а ее коллекции включают настоящие жемчужины из разных исторических эпох. Лучшими из них можно полюбоваться как в постоянных экспозициях, так и во время временных выставок.

Здесь можно увидеть подлинные работы таких всемирно известных художников, как Альбрехт Дюрер, Винсент ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Эдвард Мунк, Пабло Пикассо, а также таких известных чешских художников, как Вацлав Холлар, Йозеф Вацлав Мысльбек, Тойен, Ян Прейслер, Франтишек Купка, Зденек Сикора и Адриена Шимотова.





Салмовский дворец: новая выставка азиатского искусства

С пятницы 25 апреля 2025 года дворец откроет для посетителей новую выставку «Искусство Азии сквозь пространство и время». На ней будет представлено более пятисот двадцати артефактов азиатской и исламской художественных культур, созданных на протяжении пяти тысяч лет. Она расскажет об истории коллекционирования азиатского искусства в Чехии и историях отдельных коллекционеров. Также будет рассказано о происхождении произведений, в том числе о том, как они были приобретены для коллекции Национальной галереи.





Экспозиции Национальной галереи в Праге размещаются в семи зданиях в центре столицы. В центре внимания — актуальные темы и персоналии, отражающие не только ситуацию на чешской сцене, но и события в европейском и мировом искусстве. Временные выставки можно посетить в Выставочном дворце и Школе верховой езды Валленштейна.





Помимо выставок, галерея — это место, где постоянно что-то происходит. Программа включает в себя не только экспозиции, но и лекции, мастер-классы, семинары, художественные курсы для детей и взрослых, а также экскурсии.





Часы работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00.



Входной билет: 180-250 крон в зависимости от выставки, льготный 100-140 крон.



Картинная галерея Пражского Града: выставка старых мастеров









Картинная галерея Пражского Града делает искусство доступным для всех посетителей, в том числе и для детей, благодаря интерактивным гидам, играм и разнообразным лекциям о текущих выставках. В постоянной экспозиции представлено более ста избранных картин, хранящихся в Пражском Граде, что позволяет получить уникальное представление об истории искусства. Картинная галерея хранит более 4 000 произведений искусства и является старейшей непрерывно функционирующей коллекцией картин в Чехии. Коллекции датируются XVI и XVII веками и содержат некоторые из наиболее значимых европейских произведений, представляющих собой ценное художественное наследие. Среди важных экспонатов, имеющих огромное европейское значение, - работы мастеров эпохи Возрождения и барокко, таких как Тициан, Питер Пауль Рубенс, Хендрик Гольциус, а также чешских художников, таких как Карел Шкрета и Петр Брандл.

Адрес: Hrad II. nádvoří 198, Прага 1-Градчаны





Часы работы: ежедневно, апрель-октябрь 9:00-17:00, ноябрь-февраль 9:00-16:00 часов





Вход: 200 крон, льготная цена 150 крон, семейная цена 500 крон





Галерея «Рудольфинум»: выставки лучших современных художников









Галерея Рудольфинум - это современное, не коллекционное учреждение типа Кунстхалле, представляющее современное чешское и международное искусство. Это не только выставочная галерея, но и регулярная организация образовательных программ для школ и общественности, лекций, семинаров, театральных представлений и музыкальных шоу, а также выпуск различных изданий. Если вы хотите приобщить к искусству детей и подростков, посетите Artpark , где выставки представлены в более развлекательной и понятной для детей форме.

Адрес: Alšovo nábřeží 79/12, Прага 1-Старе Место Часы работы: вторник-воскресенье 10:00-18:00, четверг 10:00-20:00













Вход: бесплатный вход на выставки и сопутствующие программы

DOX: пространство, открытое для дискуссий









Частную галерею DOX в Праге можно назвать галереей с миссией. Она создает место, где открыто пространство для обсуждения фундаментальных социальных проблем, визуального искусства, литературы и перформанса.

Центр современного искусства DOX пробуждает критический взгляд на происходящее вокруг нас и создает пространство для свободного выражения и осознания идей через творчество. В DOX проходят не только выставки современного искусства, но и регулярные дискуссии, мастер-классы, концерты, кинопоказы и образовательные программы для школ. Посетив DOX с детьми, вы не ошибетесь. В галерее оборудован детский уголок, где малыши в игровой форме узнают об искусстве и связывают посещение выставки с приятными впечатлениями. Не пропустите и некоторые из регулярных мероприятий для семей, которые обязательно стоит посетить.





Для детей постарше к каждой выставке подготовлена интерактивная игра, которая познакомит их с экспозицией в более увлекательной форме, а вы сможете спокойно насладиться всей программой. После экскурсии обязательно загляните в местное кафе, бистро, книжный магазин, дизайнерский салон или художественный архив, в котором также проходят некоторые выставки. Галерея, расположенная в бывшем промышленном помещении, привлекает и своей необычной архитектурой, реконструкцией и расширением которой занимались ведущие чешские архитекторы Иван Крупа, Петр Гаек или Мартин Райниш.





Адрес: Poupětova 1, Прага 7-Голешовице





Часы работы: вторник-воскресенье 11:00-19:00.





Входной билет: 330 крон, льготный 120-180 крон









Art Palace Prague: встреча истории и современного искусства









Art Palace Prague находится в неоренессансном здании бывшего Живностенского банка или Земельного банка Чешского королевства конца XIX века. Галерея открылась в ноябре 2024 года и намерена стать одной из самых значимых в Праге. Галерея специализируется на современном и историческом искусстве Европы и всего мира и стремится предложить посетителям взглянуть на различные направления искусства с помощью каждой тщательно отобранной выставки, представляющей широкий спектр работ от классики до современных и экспериментальных форм искусства. Само здание, спроектированное архитектором Оскаром Поливкой, также интересно: культура и искусство окружают вас со всех сторон. В его оформлении принимали участие такие известные чешские художники, как Макс Швабинский, Станислав Сухарда и Ладислав Шалун.

Адрес: Na Příkopě 858/20, Прага 4-Нове-Место





Часы работы: ежедневно апрель-сентябрь ежедневно с 10:00 до 21:00, октябрь-март с 10:00 до 19:00





Цена: 300 крон, льготный 150 крон





Кунстхалле Прага: современное искусство без постоянной коллекции









Кунстхалле Прага - это современное выставочное пространство, посвященное современному искусству, расположенное в здании бывшей подстанции Зенгера в Кларове. В отличие от традиционных крупных галерей, Кунстхалле не имеет постоянной коллекции, а ориентируется на сменяющиеся выставки, отражающие актуальные социальные проблемы и инновационные подходы в искусстве XX и XXI веков. Его цель - способствовать более глубокому пониманию чешского и международного искусства XX и XXI веков и связать чешскую художественную сцену с мировой. Помимо выставок, Кунстхалле предлагает сопутствующую программу, включающую лекции, дискуссии и образовательные мероприятия, которые помогают глубже понять современные работы. Кунстхалле проводит выставки в трех больших галерейных пространствах, поэтому после посещения дайте отдых своим мыслям и уставшим ногам в кафе с видом на Петршинский холм и Пражский Град. Если вы любитель абсолютного «дзена», и вам нравится позволять своим мыслям уноситься вдаль без помех, посетите Schwestern - смотровую башню, где вы сможете разобраться со своими мыслями и впечатлениями о выставках, наслаждаясь видом на Пражский Град и Летенский профиль.

Адрес: Klárov 132/5, Прага 1-Мала Страна





Часы работы: ежедневно, кроме вторника, с 11:00 утра до 19:00, в среду до 21:00









Вход: 320 крон, льготный 200 крон

Central Gallery: Муха, Дали и Уорхол









Central Gallery , расположенная в самом сердце Староместской площади, - это трехэтажный арт-рай, который перенесет вас в мир трех легендарных великих художников: Сальвадора Дали, Альфонса Мухи и Энди Уорхола. Каждый этаж галереи посвящен творчеству одного из них. Галерея представляет их работы под иным углом, нежели тот, с которым знакомы их поклонники. Каждая выставка займет порядка 40 минут. После посещения галереи вы можете зайти в сувенирный магазин, который непосредственно вдохновлен работами, представленными на экспозиции. Унесите с собой сувенир из фарфора в стиле Альфонса Мухи, расплавленные часы Сальвадора Дали или постеры Энди Уорхола. Также можно приобрести книги по искусству, керамические изделия и открытки. Магазин можно посетить без билета на выставку.

Адрес: Staroměstské nám. 15, Прага 1-Старе Место





Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00









Вход: 250-500 крон, льготный 200-400 крон, семейный 600-1200 крон в зависимости от количества выставок

Музей Кампа: иконы авангарда и сегодняшние работы









Хотите познакомиться с современным искусством в одном из самых волшебных уголков Праги? В музее Kampa собраны знаковые произведения чешского и европейского авангарда, а также искусство других эпох вплоть до наших дней. И все это в прекрасном помещении бывшей Совиной мельницы с видом на Влтаву и Карлов мост. Музей Кампа отличается от других музеев способом организации своих коллекций - они разделены не по материалам, а по темам. Помимо постоянных экспозиций, вы найдете здесь и регулярные выставки, отражающие последние тенденции в мире изобразительного искусства. Музей предлагает постоянную экспозицию под названием «Купка / Гутфройнд: мастера мирового искусства». Работы Франтишека Купки и Отто Гутфройнда - одна из важнейших частей коллекции музея Кампа. Меда Младкова, основательница музея, постаралась сделать обоих художников известными в США и таким образом повысить осведомленность о чешском искусстве. У музея есть и внешние проекты, такие как «Август 1968» и два других за пределами Праги.

Адрес: U Sovových mlýnů 2, Прага 1-Мала Страна





Часы работы: понедельник-воскресенье 10:00-18:00.









Вход: полный комплекс музея 350 крон, льготный 220 крон; только постоянная экспозиция 190 крон, льготный 100 крон; выставки по программе, просмотр 30 крон

Leica Gallery Prague: мировая и чешская фотография









Вы увлекаетесь фотографией и восхищаетесь общим фотографическим творчеством? В галерее Leica в Праге вы найдете именно то, чего жаждет ваша творческая душа. С 2002 года это пространство специализируется в основном на коллекционировании фотографий, организуя уникальные и нетрадиционные выставки. Наряду с международными художниками, галерея уделяет особое внимание презентации и продвижению чешской и словацкой фотографии. Выставку можно найти не только в галерее, но и в кафе с книжным магазином, который специализируется на чешском и зарубежном фотоискусстве. Тут организовывают около пяти выставок в год с сопутствующими программами, такими как беседы, экскурсии, художественные мастерские для детей и семинары. Это единственная галерея из Чехии четыре раза была выбрана для участия в Paris Photo - одной из самых престижных фотовыставок в Европе. В 2012 году Leica стала частью глобальной сети с представительствами в нескольких мировых столицах.

Адрес: Školská 28, Прага 1-Нове Место





Часы работы: понедельник-пятница 10:00-20:00, выходные и праздничные дни 11:00-18:00; июль и август ежедневно 11:00-6:00







Входной билет: 100 крон, льготный 45-60 крон

Галерея «Танцующий дом» в Праге: искусство, дизайн и поп









Галерея « Танцующий дом », расположенная в одноименном здании, предлагает посетителям получить культурный опыт благодаря разнообразным выставкам чешского и международного искусства и дизайна, не исключая и выставки, посвященные известным деятелям культуры. В то же время она стремится связать повседневный мир людей с миром искусства посредством лекций, мастер-классов, экскурсий и других профессиональных мероприятий. После экскурсии вы можете оставить свои впечатления от выставки в приятном кафе с прохладительными напитками или посетить магазин книг и дизайна. Если после выставки вы проголодаетесь, загляните в арт-ресторан и насладитесь вкусной едой прямо на крыше, откуда открывается очаровательный вид на всю Прагу. И все это на фоне оригинальной архитектуры Влада Милунича и Фрэнка Гери с интерьерами Евы Йиржичны.

Адрес: Jiráskovo náměstí 1981/6, Прага 2-Нове Место





Часы работы: ежедневно с 9:00 до 19:00





Вход: в соответствии с программой

MeetFactory: арт-пространство Давида Черны









MeetFactory - это не просто галерея или концертный зал - это место, где искусство оживает в самых разных формах. Основатель заведения, художник Давид Черны, объединил четыре вида искусства - визуальное, музыкальное, театральное и кино, - чтобы их создатели могли встречаться, обсуждать и создавать оригинальные проекты без границ. В результате получилась постоянно оживленная сцена, где жанры и поколения пересекаются и вдохновляют друг друга. На MeetFactory постоянно рождаются новые идеи, в том числе благодаря международной программе резиденций для художников. Музыкант Дэвид Коллер и режиссер Элис Неллис также вносят свой вклад в программу. В здании есть музыкальный зал с баром, театральный зал поменьше, кафе и три галереи. Находится оно в Смихове, и его нельзя пропустить. На фасаде висят два красных автомобиля, спроектированных Давидом Черны.

Адрес: Ke Sklárně 3213/15, Прага 5-Смихов





Часы работы: ежедневно с 13:00 до 20:00







Посмотреть эту публикацию в Instagram Входной билет: 100 крон, льготный 50 крон

Галерея Kooperativy: ведущая частная коллекция









На третьем этаже штаб-квартиры страховой компании Kooperativa в Карлине можно получить уникальное представление о чешском искусстве с XVIII века до наших дней. Галерея владеет коллекцией из около трех тысяч работ, среди которых такие известные художники, как Йозеф Манес, Миколаш Алеш, Ян Зрзавы и Йозеф Чапек. На двух бесплатных выставках в год представлены избранные работы. После экскурсии не забудьте побаловать себя вкусным десертом и отличным кофе в кафе Kavárně mezi řádky («Между строк»), в котором работают и поддерживаются люди с ограниченными возможностями. В сотрудничестве с Ассоциацией Mánes галерея выпускает публикации, сопровождающие выставки, так что вы в любой момент сможете вернуться к впечатлениям от них.

Адрес: Pobřežní 665/21, Прага 8-Карлин





Часы работы: вторник-пятница с 12:00 до 18:00 часов, выходные с 10:00 до 18:00





Вход: бесплатный