На обложке новой книги Дэна Брауна будет изображена Прага
3 мая 2025
18:00
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Новый роман Дэна Брауна о Роберте Лэнгдоне выйдет 9 сентября на английском языке, а также в чешском переводе под названием Tajemství všech tajemství («Секрет всех секретов»). Во вторник издательство Argo Publishing представило чешскую обложку, на которой изображен Карлов мост.
Действие нового романа происходит в Праге, и чешская столица, ее мифическое прошлое и настоящее играют в нем важнейшую роль.
«"Секрет всех секретов" — мой самый амбициозный роман, с самым проработанным сюжетом — и самый увлекательный из всех. Его написание стало незабываемым путешествием открытий», — говорит Дэн Браун о своем грядущем романе.