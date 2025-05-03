На обложке новой книги Дэна Брауна будет изображена Прага

Действие нового романа происходит в Праге, и чешская столица, ее мифическое прошлое и настоящее играют в нем важнейшую роль.







«"Секрет всех секретов" — мой самый амбициозный роман, с самым проработанным сюжетом — и самый увлекательный из всех. Его написание стало незабываемым путешествием открытий», — говорит Дэн Браун о своем грядущем романе.