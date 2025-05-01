Самая богатая модель мира в Праге: Кендалл Дженнер открыла для себя красоты Малой Страны

Все поклонники члена клана Кардашьян-Дженнер должны быть начеку и следить за улицами столицы Чешской Республики, ведь по ним может разгуливать самая богатая модель мира. Кендалл добавила на свой Instagram, где ее следят более двухсот миллионов человек, фотографию из романтической столицы Чехии. На снимке запечатлена красота пражского района Кампа, Чертовки и прилегающих домов.



Похоже, Кендалл решила открыть для себя красоты Европы, недавно она добавила снимки из Парижа. Не обошлось и без фотографии из Французской национальной библиотеки. Кендалл прославилась в основном благодаря участию в реалити-шоу «Семейка Кардашьян», где она появилась вместе со своими сестрами Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян, а также мамой Крис Дженнер. Затем она открыла для себя мир моделинга, где добилась невиданных успехов. Несколько лет подряд она даже становилась самой богатой моделью в мире, обогнав вечную лидерку Гизеле Бюндхен, как пишет сайт CEO Today.