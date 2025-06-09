Захватывающее зрелище. Пражский планетарий показывает космос с помощью лучших технологий в мире
9 июня 2025
16:30
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Новая планировка зала также позволяет привнести в планетарий живую культуру. Кресла ориентированы на сцену, где будут регулярно проходить концерты и театральные представления.
Дыхание захватывает. Иначе не описать впечатления от сеанса в модернизированном планетарии на окраине Стромковки. В следующие выходные посетители смогут насладиться захватывающим представлением. После двухлетней реконструкции этот центр знаний, развлечений и культуры наконец-то открывается.
Изначально пражский планетарий планировал заменить только устаревшие проекторы, но в итоге воспользовался возможностью и перешел сразу на самую современную технологию. Теперь внутреннюю часть купола украшают 12 000 светодиодных панелей, на которых установлено более 45 миллионов диодов.
Пражский планетарий — всего лишь третье место в мире, где используется эта уникальная технология, и первый планетарий, который может ею похвастаться.
Изначально пражский планетарий планировал заменить только устаревшие проекторы, но в итоге воспользовался возможностью и перешел сразу на самую современную технологию. Теперь внутреннюю часть купола украшают 12 000 светодиодных панелей, на которых установлено более 45 миллионов диодов.
Пражский планетарий — всего лишь третье место в мире, где используется эта уникальная технология, и первый планетарий, который может ею похвастаться.
Два несравнимо меньших планетария с этой технологией находятся в Японии. Ее также используют в двух местах в Соединенных Штатах, но исключительно в развлекательных целях, например, для показа спортивных соревнований и т. п.
Купол проецирует изображение в разрешении 8K. Впечатление усиливает тот факт, что изображение достигает пола и его качество сравнимо с новейшими мультиплексами. В обычных планетариях яркость снижается из-за отражения света от проектора, но в случае LED-купола это не проблема, и изображение в 100 раз ярче.
Кроме того, светодиоды могут светиться черным цветом, создавая впечатление действительно темного космоса, сияющего звездами. Диоды настолько хорошо откалиброваны, что даже не видны промежутки между отдельными панелями, которые толщиной не больше волоса.
Планеты и звезды не единственная достопримечательность. Посетители могут также насладиться «прогулкой» по Сикстинской капелле и просмотром различных фильмов.
В программе, например, есть фильм о возникновении и развитии звезд, новая программа о ночном небе или фильм о чудесах, происходящих в клетках организма. Специально для детей планетарий готовит показ фильма «Космическая одиссея Гурвинка», семейного фильма об эволюции и динозаврах, а также продолжение фильма «3-2-1 Старт» о любознательном хомячке, который хочет посмотреть на космос.
Сочетание уникальной технологии и неповторимого пространства дает возможность изменить взгляд общественности на феномен планетария. Цель состоит в том, чтобы превратить его в многофункциональное помещение, где встречаются образование, наука, искусство и инновации.
Здесь будут проходить представления, специально разработанные для этого конкретного пространства, в которых артисты будут использовать изображение за своей спиной.
Преобразованию подвергся не только купол, модернизация которого обошлась в 200 миллионов крон. Еще 100 миллионов было потрачено на ремонт остальной части здания. В целом это крупнейшая инвестиция в культуру за последние годы.
Реконструкция здания была тем более сложной, что речь идет о культурном памятнике 50-х годов прошлого века, спроектированном архитектором Ярославом Фрагнером, который участвовал, например, в реконструкции Пражского Града. В культурный памятник был внесен кусочек XXI века.
Наиболее заметные изменения, помимо зала, коснулись фойе здания. Большинство предметов из этих помещений исчезли, остался только макет ракетного корабля. Здесь используется та же светодиодная технология, причем планетарий планирует использовать светодиодную стену для проецирования выставок.
Для посетителей также переоборудуют бывшие технические помещения. В подвале создается сувенирный магазин, а также игровая комната с симуляторами космических транспортных средств, как реальных, так и научно-фантастических. Работы должны быть завершены к осени.