Захватывающее зрелище. Пражский планетарий показывает космос с помощью лучших технологий в мире

Новости и статьи 9 июня 2025 16:30 694

Новая планировка зала также позволяет привнести в планетарий живую культуру. Кресла ориентированы на сцену, где будут регулярно проходить концерты и театральные представления.