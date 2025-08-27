Дэн Браун представит новый роман «Тайна всех тайн» в Праге 18 сентября
27 августа 2025
15:00
558
Один из самых успешных современных авторов, американец Дэн Браун, представит свой новый роман «Тайна всех тайн» в Большом зале Люцерны вечером 18 сентября. Книга, в которой главный герой, профессор Роберт Лэнгдон, оказывается в Праге, выйдет на английском и чешском языках 9 сентября — в издательстве Argo, перевод выполнили Михаэла Маркова и Давид Петру.
На презентации вместе с автором выступит его американский издатель Джейсон Кауфман, также слово получит чешский редактор Петр Онуфер, а ведущим вечера станет журналист Чешского телевидения Даниэль Стах. Автограф-сессия не планируется.
Для желающих будут предоставлены наушники с синхронным переводом на чешский язык.
Сюжет романа начинается в Праге, затем действие перемещается в Лондон и Нью-Йорк. В Праге Лэнгдон посещает лекцию исследовательницы Кэтрин Соломон, с которой у него завязался роман. Соломон занимается ноэтикой и работает над книгой, которая делает шокирующее открытие о природе человеческого сознания и способна опровергнуть многие давние убеждения человечества.
Пребывание героев в Праге нарушает жестокое убийство, и начинается хаос. Кэтрин таинственно исчезает вместе с рукописью, а Лэнгдон становится объектом интереса могущественной организации и мишенью загадочного нападающего, словно вышедшего из древних пражских легенд.
«„Тайна всех тайн“ — мой самый амбициозный роман с тщательно продуманной интригой, и, пожалуй, самый увлекательный. Его написание стало незабываемым путешествием, полным открытий», — отмечал ранее Браун.
Обложку книги с изображением Карлова моста создал британский графический дизайнер Нил Джонстон, который живет и работает в Праге. 10 сентября Argo выпустит всю серию о Лэнгдоне, шесть томов с его обложками.
Дэн Браун неоднократно посещал Прагу. В 2021 году на выступлении в Общественном доме он представал как писатель, композитор и пианист. Романы Брауна изданы на 56 языках, общий тираж превышает 250 000 000 экземпляров. В 2005 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. При визите в Прагу в 2014 году Браун получил премию книжного магазина Palác knih Luxor за самую продаваемую книгу десятилетия.
