ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Дэн Браун представит новый роман «Тайна всех тайн» в Праге 18 сентября

Новости и статьи
27 августа 2025
15:00
558
Один из самых успешных современных авторов, американец Дэн Браун, представит свой новый роман «Тайна всех тайн» в Большом зале Люцерны вечером 18 сентября. Книга, в которой главный герой, профессор Роберт Лэнгдон, оказывается в Праге, выйдет на английском и чешском языках 9 сентября — в издательстве Argo, перевод выполнили Михаэла Маркова и Давид Петру.
На презентации вместе с автором выступит его американский издатель Джейсон Кауфман, также слово получит чешский редактор Петр Онуфер, а ведущим вечера станет журналист Чешского телевидения Даниэль Стах. Автограф-сессия не планируется.

Для желающих будут предоставлены наушники с синхронным переводом на чешский язык. 

Сюжет романа начинается в Праге, затем действие перемещается в Лондон и Нью-Йорк. В Праге Лэнгдон посещает лекцию исследовательницы Кэтрин Соломон, с которой у него завязался роман. Соломон занимается ноэтикой и работает над книгой, которая делает шокирующее открытие о природе человеческого сознания и способна опровергнуть многие давние убеждения человечества.

Пребывание героев в Праге нарушает жестокое убийство, и начинается хаос. Кэтрин таинственно исчезает вместе с рукописью, а Лэнгдон становится объектом интереса могущественной организации и мишенью загадочного нападающего, словно вышедшего из древних пражских легенд.

«„Тайна всех тайн“ — мой самый амбициозный роман с тщательно продуманной интригой, и, пожалуй, самый увлекательный. Его написание стало незабываемым путешествием, полным открытий», — отмечал ранее Браун.

Обложку книги с изображением Карлова моста создал британский графический дизайнер Нил Джонстон, который живет и работает в Праге. 10 сентября Argo выпустит всю серию о Лэнгдоне, шесть томов с его обложками.

Дэн Браун неоднократно посещал Прагу. В 2021 году на выступлении в Общественном доме он представал как писатель, композитор и пианист. Романы Брауна изданы на 56 языках, общий тираж превышает 250 000 000 экземпляров. В 2005 году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира. При визите в Прагу в 2014 году Браун получил премию книжного магазина Palác knih Luxor за самую продаваемую книгу десятилетия.
литература книги Прага культура
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
26 АВГУСТА 2025
1877
ТЕХНОЛОГИИ
БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ МОНИТОРИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ В WHATSAPP И MESSENGER
18:00
25 АВГУСТА 2025
1563
ТЕХНОЛОГИИ
SPOTIFY МОЖЕТ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА КОМПАНИИ
21:00
22 АВГУСТА 2025
1889
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
19:30
22 АВГУСТА 2025
2308
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОКЛАДКИ, НО НАЛОГ НА НИХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ
09:30
20 АВГУСТА 2025
2847
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
2085
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:30
19 АВГУСТА 2025
2005
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРЯЕТ РАБОТУ И РАЗВЛЕКАЕТ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СКЛОНЕН К «ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМ»
18:00
19 АВГУСТА 2025
2103
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ЗАПУСТИЛИ НАПОМИНАНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В ПРИЛОЖЕНИИ EZ KARTA
13:30
17 АВГУСТА 2025
1877
ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСЛО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА ГОД
18:00
15 АВГУСТА 2025
1923
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ГОТОВИТ ИНВЕСТИЦИИ В МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ: БОРЬБА С NEURALINK ИЛОНA МАСКА
12:00
15 АВГУСТА 2025
1707
ЗДОРОВЬЕ
В АПТЕКАХ ЧЕХИИ НАЧНУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА ПО ВЫХОДНЫМ
18:00
12 АВГУСТА 2025
1507
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ПОЯВИЛСЯ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ИНФЛЮЕНСЕРОВ
11:30
9 АВГУСТА 2025
10549
КУЛЬТУРА
РЕАЛИТИ-ТУРИЗМ: ЧЕХИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ ИЗ-ЗА ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕШОУ
19:30
8 АВГУСТА 2025
2602
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕХИЯ ФИКСИРУЕТ РЕКОРДНОЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
21:00
7 АВГУСТА 2025
2170
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ПРЕДСТАВИЛА ОТКРЫТЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ ДАЖЕ НА ОБЫЧНЫХ НОУТБУКАХ