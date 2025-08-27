Дэн Браун представит новый роман «Тайна всех тайн» в Праге 18 сентября

Один из самых успешных современных авторов, американец Дэн Браун, представит свой новый роман «Тайна всех тайн» в Большом зале Люцерны вечером 18 сентября. Книга, в которой главный герой, профессор Роберт Лэнгдон, оказывается в Праге, выйдет на английском и чешском языках 9 сентября — в издательстве Argo, перевод выполнили Михаэла Маркова и Давид Петру.