ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Divadlobrani 2025 в Национальном театре

Новости 420on
7 сентября 2025
13:00
304
В Национальном театре проходит акция Divadlobrani 2025, посвященная открытию театрального сезона 2025-2026.
В связи с этим действует скидка на все представления до конца сентября. Достаточно при покупке билета выбрать скидку и написать пароль degustace2025. Акция действительна до 21.09.2025. Например, можно насладиться оперой «Катя Кабанова», созданной по мотивам драмы Александра Островского «Гроза».


Подробности на сайте театра www.narodni-divadlo.cz
театр Прага скидки Чехия культура
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2380
ТЕХНОЛОГИИ
НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ АВИАЦИИ: УСИЛИВАЮТСЯ ЧАСТОТА И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2131
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ ВЫСТУПИТ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИЙ В ЕС
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2410
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЗАМЕНИТ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РАБОТНИКОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3398
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ В ЛЮКСЕМБУРГЕ ДОМ ИЗ БЕТОНА ЗА 8 МИЛЛИОНОВ КРОН
18:00
30 АВГУСТА 2025
2587
ДОМ И СЕМЬЯ
КАК ПРАВИЛЬНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ: БОЛЬШИНСТВО ПОЛУЧАЮТ ДО 600 КРОН В МЕСЯЦ
16:30
29 АВГУСТА 2025
5565
ТЕХНОЛОГИИ
США ДАВЯТ НА ЕВРОПУ РАДИ МАССОВОГО СЛЕЖЕНИЯ: СПОР ВОКРУГ CHAT CONTROL
15:00
29 АВГУСТА 2025
2979
ЕДА
ВЕТЧИНУ CHODURA ИЗЪЯЛИ С РЫНКА — ОБНАРУЖЕНЫ ОПАСНЫЕ ЛИСТЕРИИ
13:30
28 АВГУСТА 2025
6171
ЗДОРОВЬЕ
РАК В 30 ЛЕТ. ЧИСЛО МОЛОДЫХ ОНКОБОЛЬНЫХ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
15:00
27 АВГУСТА 2025
2762
КУЛЬТУРА
ДЭН БРАУН ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ РОМАН «ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН» В ПРАГЕ 18 СЕНТЯБРЯ
15:00
26 АВГУСТА 2025
3122
ТЕХНОЛОГИИ
БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ МОНИТОРИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ В WHATSAPP И MESSENGER
18:00
25 АВГУСТА 2025
2787
ТЕХНОЛОГИИ
SPOTIFY МОЖЕТ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА КОМПАНИИ
21:00
22 АВГУСТА 2025
2845
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
19:30
22 АВГУСТА 2025
3397
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОКЛАДКИ, НО НАЛОГ НА НИХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ
09:30
20 АВГУСТА 2025
3823
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
3131
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ