Divadlobrani 2025 в Национальном театре
7 сентября 2025
13:00
304
В Национальном театре проходит акция Divadlobrani 2025, посвященная открытию театрального сезона 2025-2026.
В связи с этим действует скидка на все представления до конца сентября. Достаточно при покупке билета выбрать скидку и написать пароль degustace2025. Акция действительна до 21.09.2025. Например, можно насладиться оперой «Катя Кабанова», созданной по мотивам драмы Александра Островского «Гроза».
Подробности на сайте театра www.narodni-divadlo.cz
Подробности на сайте театра www.narodni-divadlo.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
2380
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
2131
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
2410
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
3398
18:00
30 АВГУСТА 2025
2587
16:30
29 АВГУСТА 2025
5565
15:00
29 АВГУСТА 2025
2979
13:30
28 АВГУСТА 2025
6171
15:00
27 АВГУСТА 2025
2762
15:00
26 АВГУСТА 2025
3122
18:00
25 АВГУСТА 2025
2787
21:00
22 АВГУСТА 2025
2845
19:30
22 АВГУСТА 2025
3397
09:30
20 АВГУСТА 2025
3823
08:30
20 АВГУСТА 2025
3131