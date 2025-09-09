Место действия новой книги Дэна Брауна — подземелья у Нусельского моста

Профессор Роберт Лэнгдон возвращается. А с ним и таинственная фигура Голема. Пока не в фильме, а в новой книге «Тайна из тайн», которая выходит сегодня также и на чешском языке и действие которой разворачивается в самых разных местах Праги. Сюрпризом среди них является, например, бункер у парка Фолиманка, построенный когда-то из-за угрозы третьей мировой войны, или близлежащий бастион у сада Страценка.