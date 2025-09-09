Место действия новой книги Дэна Брауна — подземелья у Нусельского моста
9 сентября 2025
15:00
129
Профессор Роберт Лэнгдон возвращается. А с ним и таинственная фигура Голема. Пока не в фильме, а в новой книге «Тайна из тайн», которая выходит сегодня также и на чешском языке и действие которой разворачивается в самых разных местах Праги. Сюрпризом среди них является, например, бункер у парка Фолиманка, построенный когда-то из-за угрозы третьей мировой войны, или близлежащий бастион у сада Страценка.
Автор мировых бестселлеров Дэн Браун, известный таинственными историями, разворачивает новый сюжет вблизи Карлова моста.
Начало происходит в отеле Four Seasons, который, по всей видимости, Дэн Браун знает по своим предыдущим визитам, потому что эти конкретные апартаменты существуют. Это рядом с Карловым мостом, который играет важную роль в истории и также изображен на обложке.
Начало происходит в отеле Four Seasons, который, по всей видимости, Дэн Браун знает по своим предыдущим визитам, потому что эти конкретные апартаменты существуют. Это рядом с Карловым мостом, который играет важную роль в истории и также изображен на обложке.
Герой книги Роберт Лэнгдон приезжает в Прагу и отправляется на лекцию ведущей исследовательницы, с которой недавно завязал романтические отношения. Та готовит к изданию противоречивую книгу, которая приносит тревожные откровения о сущности человеческого сознания и имеет потенциал опровергнуть многое из того, во что человечество твердо верило на протяжении столетий. Спокойное течение их пражского пребывания, однако, нарушает жестокое убийство, отчего воцаряется полный хаос.
Новая книга, которая по опыту станет также сериальной основой, может привлечь толпы туристов в места, связанные с ее сюжетом.
Часть разворачивается на Петршинской смотровой башне и в известном Зеркальном лабиринте. Среди других мест — американское посольство, но особенно резиденция американского посла. Это одни из главных локаций, вместе с местами вокруг пражской Фолиманки, комментирует переводчица.
Присутствуют и барочная библиотека в Клементинуме или Старое еврейское кладбище. Отступления разворачиваются в Нью-Йорке, небольшую роль играет Лондон, но Прага играет главную роль. «Это действительно пражская книга»,— говорит Михала Маркова, переводчица из издательства «Арго», добавляя, что в новом бестселлере появляется и фигура Голема, которая сильно связана с известной легендой. Чешских намеков и реалий в книге много.
Интересно, что новая история из-под пера Дэна Брауна сделает с туризмом в чешской столице. Чешская версия книги была представлена в 7 утра.
Новая книга, которая по опыту станет также сериальной основой, может привлечь толпы туристов в места, связанные с ее сюжетом.
Часть разворачивается на Петршинской смотровой башне и в известном Зеркальном лабиринте. Среди других мест — американское посольство, но особенно резиденция американского посла. Это одни из главных локаций, вместе с местами вокруг пражской Фолиманки, комментирует переводчица.
Присутствуют и барочная библиотека в Клементинуме или Старое еврейское кладбище. Отступления разворачиваются в Нью-Йорке, небольшую роль играет Лондон, но Прага играет главную роль. «Это действительно пражская книга»,— говорит Михала Маркова, переводчица из издательства «Арго», добавляя, что в новом бестселлере появляется и фигура Голема, которая сильно связана с известной легендой. Чешских намеков и реалий в книге много.
Интересно, что новая история из-под пера Дэна Брауна сделает с туризмом в чешской столице. Чешская версия книги была представлена в 7 утра.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
1669
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3622
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
3296
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3594
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
4464
18:00
30 АВГУСТА 2025
3598
16:30
29 АВГУСТА 2025
6576
15:00
29 АВГУСТА 2025
3978
13:30
28 АВГУСТА 2025
7191
15:00
27 АВГУСТА 2025
3791
15:00
26 АВГУСТА 2025
4124
18:00
25 АВГУСТА 2025
3792
21:00
22 АВГУСТА 2025
3852
19:30
22 АВГУСТА 2025
4417
09:30
20 АВГУСТА 2025
4846