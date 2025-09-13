«Жадеитовая капуста» и другие сокровища китайских императоров в Праге
13 сентября 2025
11:00
383
«Сто предметов, сто историй» — Прага стала первым городом Европы, куда из Тайваня привезли произведения искусства, собранные за много веков китайскими императорами.
Выставка сокровищ из коллекций Музея императорского дворца (Гугуна) в Тайбэе открылась 12 сентября 2025 года в пражском Национальном музее.
Для воплощения в жизнь идеи пражской выставки потребовалось около двух десятилетий. Основу экспозиции, на которой представлены различные аспекты китайской культуры, составляют сокровища из собраний китайских императоров, в частности, династии Цин, правившей с середины XVII до начала XX века, сообщает «Чешское Радио».
Для воплощения в жизнь идеи пражской выставки потребовалось около двух десятилетий. Основу экспозиции, на которой представлены различные аспекты китайской культуры, составляют сокровища из собраний китайских императоров, в частности, династии Цин, правившей с середины XVII до начала XX века, сообщает «Чешское Радио».
Жемчужина выставки — «Жадеитовая капуста с насекомыми». Эта небольшая скульптура, вырезанная из цельного куска жадеита, изображает голову пекинской капусты с прячущимися в ее листьях саранчой и кузнечиком.
Как подчеркнул директор Национального музея Михал Лукеш, это произведение покидает Тайбэй только в исключительных случаях и при соблюдении строгих требований. «Это один из самых восхитительных экспонатов. Он выставляется вне своего музея всего второй раз и впервые привезен в Европу», — сказал Михал Лукеш, поблагодаривший тайваньских партнеров за доверие. Ранее экспонат покидал музей только в 2014 году, когда экспонировался в Токийском национальном музее.
Художник вырезал этот небольшой шедевр диаметром около 20 сантиметров из цельного куска жадеита натуральных цветов — изумрудно-зеленого и серовато-белого. Последний символизировал в Древнем Китае кротость характера и чистоту. Листья капусты указывают на плодородие и изобилие, а насекомые изображают детей. Неизвестный скульптор использовал тонкий переход цветовых слоев жадеита. В темно-зеленых листьях он запрятал кузнечика с длинными усиками и маленькую саранчу.
Впервые работа была выставлена в резиденции жены императора Гуансюя, которая могла в 1889 году получить скульптуру в качестве приданого.
«Жадеитовая капуста» считается национальным культурным достоянием Тайваня, как и другой экспонат выставки — панорама «По реке в День поминовения усопших». Это одиннадцатиметровый свиток с картой, сюжет которого повествует о речном путешествии в сезон праздников. На свитке изображено в общей сложности более 4000 фигур. В 1736 году свиток создали пять художников по мотивам живописной панорамы, появившейся в XII веке при дворе династии Сун. На выставке этот артефакт представлен также в цифровом в виде и проецируется на большой экран.
«Мы постоянно думаем, как размещать наши собрания, ведь у нас в музее находятся экспонаты, которые друг от друга отделяет 8000 лет», — подчеркнул на открытии выставки директор Музея императорского дворца.
Фарфор, стекло и другие предметы украшены изображениями сверхъестественных существ, а также домашних животных китайских императоров. Эстетическое впечатление дополняют образцы каллиграфии и пейзажной живописи. Интерактивный раздел выставки знакомит посетителей с историями, связанными с экспонатами.
Часть сокровищ Китайской империи хранится на острове Тайвань с 1948 года, когда их вывезла туда армия лидера Гоминьдана, генерала Чан Кайши после того, как коммунисты во главе с Мао Цзэдуном вытеснили их с материковой части Китая.
В Музее императорского дворца собрана уникальная коллекция памятников китайской культуры и истории, охватывающая восемь тысячелетий китайской цивилизации, от эпохи неолита и до конца императорской династии Цин. Музей Гугун в Тайбэе — шестой по посещаемости в мире.
Выставка «Сто предметов, сто историй» в Национальном музее в Праге продлится с 12 сентября по 31 декабря 2025 года.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
1222
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
3431
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
2686
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
3423
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
5434
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
5053
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
5401
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
6240
18:00
30 АВГУСТА 2025
5360
16:30
29 АВГУСТА 2025
8341
15:00
29 АВГУСТА 2025
5726
13:30
28 АВГУСТА 2025
8907
15:00
27 АВГУСТА 2025
5607
15:00
26 АВГУСТА 2025
5852
18:00
25 АВГУСТА 2025
5548