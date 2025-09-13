«Жадеитовая капуста» и другие сокровища китайских императоров в Праге

«Сто предметов, сто историй» — Прага стала первым городом Европы, куда из Тайваня привезли произведения искусства, собранные за много веков китайскими императорами.