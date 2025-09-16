Группа «Сплин» в ноябре выступит в Праге
Спустя два года легендарная рок-группа «Сплин» возвращается в Прагу с большим концертом.
Бессменный лидер и автор песен Александр Васильев больше трех десятилетий ведет группу вперед, создавая музыку, которая объединяет поколения слушателей.
В рамках европейского тура вы сможете услышать вживую все лучшие хиты. Вас ждет фирменная энергетика, мощный звук и та самая особая атмосфера концертов «Сплина», ради которой стоит быть там лично.
Концерт состоится 3 ноября 2025 года в пражском клубе SaSaZu.
