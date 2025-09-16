ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Группа «Сплин» в ноябре выступит в Праге

16 сентября 2025
Спустя два года легендарная рок-группа «Сплин» возвращается в Прагу с большим концертом.
Бессменный лидер и автор песен Александр Васильев больше трех десятилетий ведет группу вперед, создавая музыку, которая объединяет поколения слушателей.

В рамках европейского тура вы сможете услышать вживую все лучшие хиты. Вас ждет фирменная энергетика, мощный звук и та самая особая атмосфера концертов «Сплина», ради которой стоит быть там лично.

Концерт состоится 3 ноября 2025 года в пражском клубе SaSaZu. 

 
концерт Прага
